Не Україна. Стало відомо, хто причетний до кібератаки на соцмережу X Маска

10 березня користувачі соціальної мережі X зіткнулися зі збоями у роботі. Власник і мільярдер Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку та нібито причетність України до неї. Але відповідальність за збій взяла на себе група хакерів Dark Storm.

Маск звинувачує Україну у причетності до кібератаки на його соцмережу X

Ілон Маск заявив про начебто причетність України до кібератаки на його соцмережу X у понеділок.

"Була масована кібератака, яка намагалася вивести з ладу платформу з IP-адрес, що походять з України", – сказав він у коментарі каналу FoxBusiness.

В той же час він підкреслив, що ще не впевнений до кінця, що відбулося.

Причетні пропалестинські хакери

Відповідальність за DDoS-атаку на платформу X взяла на себе пропалестинська хакерська група Dark Storm Team, яка нещодавно атакувала аеропорт Лос-Анджелеса та міністерство оборони ОАЕ, пише Newsweek.

Група поділилася скріншотом сторінки статусу з’єднання в реальному часі, на якій відображаються невдалі спроби з’єднання користувачів Х, з різних місць по всьому світу.

Dark Storm Team була заснована в 2023 році, відома своїми передовими стратегіями кібервійни та успішними зломами систем високого рівня безпеки.

Група має пропалестинську позицію і нещодавно пообіцяла здійснити серію кібератак на урядові веб-сайти країн НАТО, Ізраїлю та інших країн, які підтримують Ізраїль.

Мережевий криптофутурист Ед Крассенстайн заявив, що повідомив Маска про причетність до кібератаки хакерів з Dark Storm Team.

"Ілон Маск, видається, звинувачує людей в Україні у сьогоднішній DDOS-атаці X. Dark Storm буквально сказали мені, що це вони зробили. Вони не в Україні", - підкреслив Крассенстайн.

Кібератака на Х

За даними онлайн-системи моніторингу збоїв Downdetector і Reuters, про проблеми у роботі соцмережі повідомляли по всьому світу. Зокрема у США понад 26 тис. користувачів скаржилися на збої, у Великій Британії - понад 10 тис. людей.

Зауважимо, що проблеми у роботі Х також спостерігалися на території України. Користувачам не вдавалося отримати доступ до платформи через сайт і додаток.