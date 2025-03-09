Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Нидерланды с рабочим визитом, где встретился со своим нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом. По итогам переговоров было объявлено о выделении 700 миллионов евро на закупку дронов для Украины.

Об этом Умеров сообщил в своем Telegram-канале.

"Рад встретиться с моим другом, министром обороны Рубеном Брекельмансом. Нидерланды – среди лидеров поддержки Украины, и эта поддержка остается неизменной. Нидерланды выделяют 700 миллионов евро на дроны для Украины", – написал он.

Также министры обсудили инициативу "Линия дронов", помогающую масштабировать современный боевой опыт и улучшать применение беспилотных технологий на поле боя. Нидерланды выразили готовность поддерживать этот проект и способствовать его расширению.

Еще одним ключевым вопросом встречи стало усиление противовоздушной обороны Украины. Стороны обсудили конкретные шаги по укреплению ПВО, что позволит более эффективно противостоять российским ракетным и дроновым атакам.

Напомним, в октябре правительство Нидерландов сообщило, что инвестирует 400 миллионов евро в разработку современных беспилотников для Украины.

Также Брекельманс напомнил, что Нидерланды внесли свой вклад в поддержку украинского ПВО, убедив международных партнеров передать Украине истребители F-16.