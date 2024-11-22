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Минимальный грант – €500 тыс. Нидерланды поддержат украинских предпринимателей

Нидерланды
Нидерланды поддержат украинских предпринимателей грантами на 32,5 млн евро

Нидерландское агентство по вопросам предпринимательства (RVO) презентовало Программу партнерства с Украиной.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В каких отраслях можно получить гранты

Согласно сообщению ведомства, субсидия предназначена для следующих отраслей:

  • сельское хозяйство;
  • управление водными ресурсами;
  • здравоохранение;
  • устойчивая энергетика и устойчивое экологичное строительство.

В Минагро отмечают, что программа не покрывает экстренную помощь. Субсидия доступна для партнерств, включающих, по меньшей мере, одну местную организацию в Украине и одну нидерландскую компанию. Главный заявитель должен быть нидерландской компанией или организацией гражданского общества.

Грантовые заявки в рамках программы Ukraine Partnership Facility 2024 можно подать до 30 января 2025 года.

Сколько денег выделили Нидерланды

На программу партнерства с Украиной выделено 32,5 миллиона евро.

Сумма минимального гранта – 500 тыс. евро, максимально – 4 млн евро.

Программа возмещает до 95% общих приемлемых затрат для каждого проекта. Проекты не должны быть коммерчески финансируемыми или прибыльными.

Какие проекты могут подаваться на субсидию

При подаче проектов необходимо учесть следующие условия: проекты должны оказывать влияние на дальнейшее экономическое и социальное развитие в Украине, а также долгосрочное влияние на местное сообщество или сеть предприятий и организаций гражданского общества.

К примеру, это могут быть:

  • проекты, способствующие местной занятости и возможностям трудоустройства;
  • проекты, способствующие восстановлению объектов, поврежденных или разрушенных войной;

В то же время, технико-экономические обоснования, пилотные проекты и проекты, основанные на технологиях, находящихся на экспериментальной стадии, не принимаются.

С более подробной информацией по программе сотрудничества можно ознакомиться здесь и здесь.

Автор:
Ольга Колесниченко