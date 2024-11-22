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Мінімальний грант - €500 тис. Нідерланди підтримають українських підприємців
Нідерландське агентство з питань підприємництва (RVO) презентувало Програму партнерства з Україною. Програма субсидування підтримає нідерландські та міжнародні компанії та організації громадянського суспільства, які зацікавлені працювати над відновленням та сталою реконструкцією української економіки та суспільства.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
В яких галузях можна отримати гранти
Згідно з повідомленням відомства, субсидія призначена для таких галузей:
- сільське господарство;
- управління водними ресурсами;
- охорона здоров'я;
- стійка енергетика та стале екологічне будівництво.
В Мінагро зауважують, що програма не покриває екстрену допомогу. Субсидія доступна для партнерств, які включають принаймні одну місцеву організацію в Україні та одну нідерландську компанію. При цьому головний заявник має бути нідерландською компанією або організацією громадянського суспільства.
Грантові заявки в рамках програми Ukraine Partnership Facility 2024 можна подати до 30 січня 2025 року.
Скільки грошей виділили Нідерланди
Зазначається, що на програму партнерства з Україною виділено 32,5 мільйона євро.
Сума мінімального гранту - 500 тис. євро, максимально – 4 млн євро.
Програма відшкодовує до 95% загальних прийнятних витрат для кожного проєкту. Проєкти не повинні бути комерційно фінансованими чи прибутковими.
Які проєкти можуть подаватися на субсидію
При подачі проєктів необхідно врахувати такі умови: проєкти повинні мати вплив на подальший економічний та соціальний розвиток в Україні, а також довгостроковий вплив на місцеву громаду або мережу підприємств та організацій громадянського суспільства.
Наприклад, це можуть бути:
- проєкти, які сприяють місцевій зайнятості та можливостям працевлаштування;
- проєкти, які сприяють відбудові об’єктів, пошкоджених або зруйнованих війною;
Водночас техніко-економічні обґрунтування, пілотні проєкти та проєкти, засновані на технологіях, які перебувають на експериментальній стадії, не приймаються.
З більш докладною інформацією по програмі співробітництва можна ознайомитись тут і тут.