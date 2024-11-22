Мінімальний грант - €500 тис. Нідерланди підтримають українських підприємців

Нідерландське агентство з питань підприємництва (RVO) презентувало Програму партнерства з Україною. Програма субсидування підтримає нідерландські та міжнародні компанії та організації громадянського суспільства, які зацікавлені працювати над відновленням та сталою реконструкцією української економіки та суспільства.

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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

В яких галузях можна отримати гранти

Згідно з повідомленням відомства, субсидія призначена для таких галузей:

сільське господарство;

управління водними ресурсами;

охорона здоров'я;

стійка енергетика та стале екологічне будівництво.

В Мінагро зауважують, що програма не покриває екстрену допомогу. Субсидія доступна для партнерств, які включають принаймні одну місцеву організацію в Україні та одну нідерландську компанію. При цьому головний заявник має бути нідерландською компанією або організацією громадянського суспільства.

Грантові заявки в рамках програми Ukraine Partnership Facility 2024 можна подати до 30 січня 2025 року.

Скільки грошей виділили Нідерланди

Зазначається, що на програму партнерства з Україною виділено 32,5 мільйона євро.

Сума мінімального гранту - 500 тис. євро, максимально – 4 млн євро.

Програма відшкодовує до 95% загальних прийнятних витрат для кожного проєкту. Проєкти не повинні бути комерційно фінансованими чи прибутковими.

Які проєкти можуть подаватися на субсидію

При подачі проєктів необхідно врахувати такі умови: проєкти повинні мати вплив на подальший економічний та соціальний розвиток в Україні, а також довгостроковий вплив на місцеву громаду або мережу підприємств та організацій громадянського суспільства.

Наприклад, це можуть бути:

проєкти, які сприяють місцевій зайнятості та можливостям працевлаштування;

проєкти, які сприяють відбудові об’єктів, пошкоджених або зруйнованих війною;

Водночас техніко-економічні обґрунтування, пілотні проєкти та проєкти, засновані на технологіях, які перебувають на експериментальній стадії, не приймаються.

З більш докладною інформацією по програмі співробітництва можна ознайомитись тут і тут.