Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Нідерланди з робочим візитом, де зустрівся зі своїм нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом. За підсумками переговорів було оголошено про виділення 700 мільйонів євро на закупівлю дронів для України.

Про це Умєров повідомив у своєму Тelegram-каналі.

"Радий зустрітися з моїм другом, міністром оборони Рубеном Брекельмансом. Нідерланди – серед лідерів підтримки України, і ця підтримка залишається незмінною. Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України", - написав він.

Також міністри обговорили ініціативу "Лінія дронів", яка допомагає масштабувати сучасний бойовий досвід і покращувати застосування безпілотних технологій на полі бою. Нідерланди висловили готовність підтримувати цей проєкт і сприяти його розширенню.

Ще одним ключовим питанням зустрічі стало посилення протиповітряної оборони України. Сторони обговорили конкретні кроки для зміцнення ППО, що дозволить ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам.

Нагадаємо, у жовтні уряд Нідерландів повідомив, що інвестує 400 мільйонів євро у розробку сучасних безпілотників для України.

Також Брекельманс нагадав, що Нідерланди зробили свій внесок у підтримку українського ППО, переконавши міжнародних партнерів передати Україні винищувачі F-16.