НКЦБФР исключила компанию из списка сомнительных проектов и выдала ей лицензию

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) исключила ООО "Гонзо Инвест" из списка сомнительных проектов и выдала компании лицензию на инвестиционное консультирование.

Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

В августе 2023 года компания Gonzo Invest была включена в список ненадежных инвестиционных проектов (scam-проекты от англ. scam – афера, обман) из-за отсутствия лицензии и признака ненадежности.

"Но впоследствии компания отреагировала на замечания, подала необходимые документы и прошла все проверки НКЦБФР", – отметил Магомедов

В результате полноценный выход в правовое поле: компания получила лицензию на инвестконсультирование и исключена из списка scam-проектов.

Согласно практике Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) украинский регулятор продолжает мониторинг ненадежных инвестпроектов.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);

отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);

агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);

отсутствие физического кабинета;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

сокрытие права собственности.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

В апреле НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов. Всего в перечне находится более 433 scam-проектов.