NovaPay повысила доходность облигаций после трех повышений ставки НБУ

Финансовый сервис NovaPay со 2 ноября повысил ставки по корпоративным облигациям для новых инвесторов. Максимальная доходность теперь составляет 18,75% годовых для инвестиций сроком 9 и 12 месяцев.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

В NovaPay объяснили пересмотр условий изменениями на финансовом рынке и повышением учетной ставки Национального банка. В июле НБУ поднял ее до 15,5%, в сентябре – до 16%, а в октябре – до 16,5% годовых.

Ставки по корпоративным облигациям на срок от трех до 12 месяцев выросли на 0,5–1 процентный пункт. Больше всего – на 1 в. п. – повысили доходность инвестиций на шесть и девять месяцев.

Для тех, кто уже приобрел облигации, условия не изменяются: доход продолжат начислять по ставке, действовавшей на момент покупки.

Какие ставки предлагает NovaPay

Для новых инвестиций будут действовать следующие ставки:

1 месяц - 12% годовых;

2 месяца - 14%;

3 месяца - 16%;

4 месяца - 17,75%;

6 месяцев - 18,5%;

9 месяцев - 18,75%;

12 месяцев - 18,75%.

Минимальная сумма инвестиции составляет 1 тыс. грн, максимальная сумма одного соглашения для физических лиц – 5 млн грн. Приобрести облигации можно дистанционно через приложение NovaPay.

По словам руководителя казначейства NovaPay Ласло Удута, компания посмотрела ставки, чтобы сохранить привлекательность инструмента для инвесторов на фоне изменений рыночных условий.

По состоянию на октябрь 2026 корпоративные облигации NovaPay приобрели более 8,5 тыс. клиентов, а общий объем их продаж превысил 5,1 млрд грн. Компания направляет средства на развитие кредитования физических лиц и поддержку малого бизнеса.

Напомним, NovaPay начала активно развивать этот инвестиционный инструмент в 2023 году. Ранее компания повышала ставки по облигациям до 18% годовых, а самые ценные бумаги можно было приобрести через мобильное приложение сроком от одного до 12 месяцев.