NovaPay підвищила дохідність облігацій після трьох підвищень ставки НБУ

Фінансовий сервіс NovaPay з 2 листопада підвищив ставки за корпоративними облігаціями для нових інвесторів. Максимальна дохідність тепер становить 18,75% річних для інвестицій строком на 9 та 12 місяців.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

У NovaPay пояснили перегляд умов змінами на фінансовому ринку та підвищенням облікової ставки Національного банку України. У липні НБУ підняв її до 15,5%, у вересні — до 16%, а в жовтні — до 16,5% річних.

Ставки за корпоративними облігаціями строком від трьох до 12 місяців зросли на 0,5–1 відсотковий пункт. Найбільше — на 1 в. п. — підвищили дохідність інвестицій на шість та дев'ять місяців.

Для тих, хто вже придбав облігації, умови не змінюються: дохід продовжать нараховувати за ставкою, яка діяла на момент купівлі.

Які ставки пропонує NovaPay

Для нових інвестицій діятимуть такі ставки:

1 місяць — 12% річних;

2 місяці — 14%;

3 місяці — 16%;

4 місяці — 17,75%;

6 місяців — 18,5%;

9 місяців — 18,75%;

12 місяців — 18,75%.

Мінімальна сума інвестиції становить 1 тис. грн, максимальна сума однієї угоди для фізичних осіб — 5 млн грн. Придбати облігації можна дистанційно через застосунок NovaPay.

За словами керівника казначейства NovaPay Ласло Удута, компанія переглянула ставки, щоб зберегти привабливість інструменту для інвесторів на тлі змін ринкових умов.

Станом на жовтень 2026 року корпоративні облігації NovaPay придбали понад 8,5 тис. клієнтів, а загальний обсяг їх продажів перевищив 5,1 млрд грн. Компанія спрямовує залучені кошти на розвиток кредитування фізичних осіб та підтримку малого бізнесу.

Нагадаємо, NovaPay почала активно розвивати цей інвестиційний інструмент у 2023 році. Раніше компанія підвищувала ставки за облігаціями до 18% річних, а самі цінні папери можна було придбати через мобільний застосунок строком від одного до 12 місяців.