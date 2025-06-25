Новый реестр опасных факторов стартует с июля: предприниматели бьют тревогу

С 1 июля 2025 г. в Украине заработает электронная система Государственного реестра опасных факторов. Ее функционирование определено как временное – до 1 марта 2030 года. В то же время внедрение реестра вызвало беспокойство у бизнес-сообщества из-за возможного дублирования обязательных процедур.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Европейской бизнес ассоциации.

В частности, предприниматели указывают на пересечение с положениями технического регламента REACH, что уже предусматривает представление в Министерство защиты окружающей среды информации об опасных свойствах химических веществ. Таким образом, одновременное соблюдение требований нового Порядка государственной регистрации опасных факторов и действующих регламентов может привести к повторному представлению одинаковых документов, излишней административной нагрузке как на бизнес, так и на государственные органы, прежде всего Министерство здравоохранения Украины.

Кроме REACH, в стране действуют и другие технические регламенты, такие как CLP и RoHS, которые уже регулируют оборот химической продукции, электроники и оборудования. В то же время, в Европейском Союзе, по словам представителей бизнеса, не существует отдельной процедуры государственной регистрации опасных факторов, как это предусмотрено новым украинским порядком, а также не требуется представления аналогичного объема документации в Минздрав.

Бизнес-объединения уже обратились в Минздрав с официальной позицией по пересмотру отдельных положений и согласованию новшеств с действующими евроинтеграционными обязательствами Украины.

Представители рынка надеются, что замечания будут учтены во избежание чрезмерного дублирования и излишней бюрократии при реализации порядка государственной регистрации опасных факторов.

Добавим, согласно постановлению № 588, регистрации в новой электронной системе будут подлежать все химические и биологические опасные факторы — в частности, химические вещества, вещества биологического происхождения, а также производимые компоненты химической продукции применяются в Украине или импортируются из-за рубежа.

Отдельно отмечено: если химическое вещество входит в состав продукции и при ее использовании происходит умышленное высвобождение этого вещества, или если его концентрация составляет 10% и более — оно также подлежит обязательной регистрации.

Функционирование электронной системы Государственного реестра опасных факторов начнётся с 1 июля 2025 года. В то же время ряд постановлений Кабинета Министров, действовавших ранее в этой сфере, признаны утратившими силу.