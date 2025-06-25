Новий реєстр небезпечних факторів стартує з липня: підприємці б’ють на сполох

З 1 липня 2025 року в Україні запрацює електронна система Державного реєстру небезпечних факторів. Її функціонування визначено як тимчасове — до 1 березня 2030 року. Водночас впровадження реєстру викликало занепокоєння у бізнес-спільноти через можливе дублювання обов’язкових процедур.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Європейської бізнес асоціації.

Зокрема, підприємці вказують на перетин із положеннями технічного регламенту REACH, що вже передбачає подання до Міністерства захисту довкілля інформації про небезпечні властивості хімічних речовин. Таким чином, одночасне дотримання вимог нового Порядку державної реєстрації небезпечних факторів та чинних регламентів може призвести до повторного подання однакових документів, зайвого адміністративного навантаження як на бізнес, так і на державні органи — насамперед Міністерство охорони здоров’я України.

Крім REACH, у країні діють і інші технічні регламенти, як-от CLP та RoHS, які вже регулюють обіг хімічної продукції, електроніки та обладнання. Водночас у Європейському Союзі, за словами представників бізнесу, не існує окремої процедури державної реєстрації небезпечних факторів, як це передбачено новим українським порядком, а також не вимагається подання аналогічного обсягу документації до МОЗ.

Бізнес-об’єднання вже звернулися до МОЗ з офіційною позицією щодо перегляду окремих положень та узгодження нововведень із чинними євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Представники ринку сподіваються, що зауваження будуть враховані, аби уникнути надмірного дублювання і зайвої бюрократії під час реалізації порядку державної реєстрації небезпечних факторів.

Додамо, згідно з постановою № 588, реєстрації в новій електронній системі підлягатимуть усі хімічні та біологічні небезпечні фактори — зокрема, хімічні речовини, речовини біологічного походження, а також компоненти хімічної продукції, що виробляються, застосовуються в Україні або імпортуються з-за кордону.

Окремо зазначено: якщо хімічна речовина входить до складу продукції і під час її використання відбувається навмисне вивільнення цієї речовини, або якщо її концентрація становить 10% і більше — вона також підлягає обов’язковій реєстрації.

Функціонування електронної системи Державного реєстру небезпечних факторів розпочнеться з 1 липня 2025 року. Водночас низку постанов Кабінету Міністрів, які діяли раніше в цій сфері, визнано такими, що втратили чинність.