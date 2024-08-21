В Україні створять реєстр хімічних речовин

Кабінет міністрів України затвердив Порядок ведення Державного реєстру хімічних речовин, який стане ключовим інструментом контролю за хімічною продукцією на українському ринку.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

У реєстр вноситиметься інформація про всі хімічні речовини, які виробляються, імпортуються та продаються в Україні, якщо їх обсяг перевищує одну тонну на рік. Це стосується не лише промислових хімікатів, але й тих, що використовуються у побуті, наприклад, у засобах для чищення, фарбах, одязі, меблях та електроприладах.

Заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко пояснила, що реєстрація таких хімічних речовин стала обов’язковою згідно з Технічним регламентом щодо безпечності хімічної продукції, який був схвалений урядом наприкінці липня цього року. Цей крок є імплементацією норм європейського регламенту REACH, спрямованого на підвищення рівня захисту здоров'я людей та навколишнього середовища.

"Реєстр стане офіційною відкритою базою даних про хімічні речовини. Кожен зможе знайти в ньому інформацію не лише про виробників, імпортерів чи постачальників, а і про небезпечні властивості хімічної продукції, обсяги надання її на ринок, класифікацію за міжнародними стандартами, можливі ризики та заходи безпеки тощо", – зазначила Олена Крамаренко.

Запровадження цього реєстру є важливим кроком до забезпечення прозорості та безпеки хімічної продукції на українському ринку, що дозволить краще захищати споживачів і довкілля.

Зазначається, що реєстр хімречовин буде створений на ЕкоСистемі https://eco.gov.ua/. Це єдина національна екологічна онлайн платформі.

Міндовкілля працює над розробкою спеціального модуля ЕкоСистеми - Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки, де і розміщуватиметься Реєстр. Він має запрацювати вже за пів року.

Нагадаємо, 12 травня уряд затвердив Технічний регламент класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції. Цим документом Україна імплементує норми відповідного європейського Регламента CLP, яким впроваджується міжнародна система класифікації і маркування хімічних речовин, встановлена ООН, - GHS.

Україна будує національну систему управління хімречовинами

В Міндовкілля нагадують, що у грудні 2022 року в Україні був прийнятий Закон "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією", який набуде чинності вже 29 червня 2024 року. Це рамковий євроінтеграційний документ, який дозволить Україні виконати частину євроінтеграційних зобов'язань, а також подбати про захист українців і довкілля.

За словами міністра Руслана Стрільця, закон є базисом для побудови національної системи управління хімічними речовинами за європейським зразком. Він створює підґрунтя для подальших кроків у цій сфері - імплементації технічних регламентів ЄС - CLP та REACH.

Щодо імплементації норм останнього, Міндовкілля вже розробило Технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції, який найближчим часом буде подано на розгляд Уряду. Документ передбачає обов'язкову реєстрацію всіх хімічних речовин.

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