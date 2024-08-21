В Украине создадут реестр химических веществ

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Государственного реестра химических веществ, который станет ключевым инструментом контроля за химической продукцией на украинском рынке.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В реестр будет вноситься информация обо всех химических веществах, которые производятся, импортируются и продаются в Украине, если их объем превышает одну тонну в год. Это касается не только промышленных химикатов, но и тех, которые используются в быту, например, в чистящих средствах, красках, одежде, мебели и электроприборах.

Заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елена Крамаренко пояснила, что регистрация таких химических веществ стала обязательной согласно Техническому регламенту безопасности химической продукции, который был одобрен правительством в конце июля этого года. Этот шаг является имплементацией норм европейского регламента REACH, направленного на повышение уровня защиты здоровья людей и окружающей среды.

"Реестр станет официальной открытой базой данных о химических веществах. Каждый сможет найти в нем информацию не только о производителях, импортерах или поставщиках, но и об опасных свойствах химической продукции, объемах предоставления ее на рынок, классификации по международным стандартам, возможных рисках и мерах безопасности и тому подобное", – отметила Елена Крамаренко.

Введение этого реестра является важным шагом в обеспечении прозрачности и безопасности химической продукции на украинском рынке, что позволит лучше защищать потребителей и окружающую среду.

Отмечается, что реестр химвеществ будет создан на ЭкоСистеме https://eco.gov.ua/. Это единственная национальная экологическая онлайн платформа.

Минокружение работает над разработкой специального модуля ЭкоСистемы — Информационной системы обеспечения химической безопасности, где и будет размещаться Рег. Он должен заработать уже через полгода.

Напомним, 12 мая правительство утвердило Технический регламент классификации опасности, маркировки и упаковки химической продукции. Этим документом Украина имплементирует нормы соответствующего европейского Регламента CLP, которым внедряется международная система классификации и маркировки химических веществ, установленная ООН — GHS.

Украина строит национальную систему управления химвеществами

В Минсреде напоминают, что в декабре 2022 года в Украине был принят Закон "Об обеспечении химической безопасности и управлении химической продукцией", который вступит в силу уже 29 июня 2024 года. Это рамочный евроинтеграционный документ, который позволит Украине выполнить часть евроинтеграционных обязательств, а также позаботиться о защите украинцев и окружающей среды.

По словам министра Руслана Стрельца, закон является базисом для построения национальной системы управления химическими веществами по европейскому образцу. Он создает основу для дальнейших шагов в этой сфере – имплементации технических регламентов ЕС – CLP и REACH.

Что касается имплементации норм последнего, Минокружение уже разработало Технический регламент по безопасности химической продукции, который в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Правительства. Документ предполагает обязательную регистрацию всех химических веществ.

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