В Украине усилят контроль за оборотом химических веществ двойного использования

На этой неделе Кабинет Министров Украины одобрил порядок формирования и ведения перечня химических веществ двойного использования. Эти вещества могут использоваться как в промышленных и научных целях, так и для производства оружия или взрывных устройств.

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Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Порядок ведения перечня химических веществ двойного использования разработан во исполнение евроинтеграционного Закона "Об обеспечении химической безопасности и управлении химической продукцией". Минсреда будет формировать и обнародовать этот перечень в форме открытых данных на платформе ЭкоСистема. На его основе будет создан список предприятий, где хранятся или используются такие вещества.

Ключевые аспекты нового Порядка:

Он включает вещества, которые могут быть использованы как в промышленных и научных целях, так и для изготовления оружия или взрывных устройств. Разработан во исполнение евроинтеграционного Закона "Об обеспечении химической безопасности и управлении химической продукцией". Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов будет формировать список и обнародовать его в форме открытых данных на платформе ЭкоСистема. На основе перечня будет создан реестр предприятий, хранящих или использующих такие вещества.

Ожидается, что новый порядок поможет государству сосредоточить внимание на наиболее уязвимых объектах и значительно снизить риски возникновения химических инцидентов и чрезвычайных ситуаций.

Елена Крамаренко, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, подчеркнула важность этого шага для предотвращения угроз терроризма и диверсий. Она также отметила, что Украина продолжает перенимать европейский опыт по вопросам химической безопасности.

Напомним, в декабре 2022 года в Украине был принят Закон "Об обеспечении химической безопасности и управлении химической продукцией". Это рамочный евроинтеграционный документ, позволяющий Украине выполнить часть евроинтеграционных обязательств и позаботиться о защите украинцев и окружающей среды. Закон стал основой для развития национальной системы управления химическими веществами по европейским стандартам.

Также правительство разработало законопроект, который устранит пробелы в законодательстве по контролю за производством и оборотом пищевых дополнителей.

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