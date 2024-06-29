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Промышленность
Дата публикации

В Украине усилят контроль за оборотом химических веществ двойного использования

В Украине усилят контроль за оборотом химических веществ двойного использования
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

На этой неделе Кабинет Министров Украины одобрил порядок формирования и ведения перечня химических веществ двойного использования. Эти вещества могут использоваться как в промышленных и научных целях, так и для производства оружия или взрывных устройств.

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Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Порядок ведения перечня химических веществ двойного использования разработан во исполнение евроинтеграционного Закона "Об обеспечении химической безопасности и управлении химической продукцией". Минсреда будет формировать и обнародовать этот перечень в форме открытых данных на платформе ЭкоСистема. На его основе будет создан список предприятий, где хранятся или используются такие вещества.

Ключевые аспекты нового Порядка:

  1. Он включает вещества, которые могут быть использованы как в промышленных и научных целях, так и для изготовления оружия или взрывных устройств.
  2. Разработан во исполнение евроинтеграционного Закона "Об обеспечении химической безопасности и управлении химической продукцией".
  3. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов будет формировать список и обнародовать его в форме открытых данных на платформе ЭкоСистема.
  4. На основе перечня будет создан реестр предприятий, хранящих или использующих такие вещества.

Ожидается, что новый порядок поможет государству сосредоточить внимание на наиболее уязвимых объектах и значительно снизить риски возникновения химических инцидентов и чрезвычайных ситуаций.

Елена Крамаренко, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, подчеркнула важность этого шага для предотвращения угроз терроризма и диверсий. Она также отметила, что Украина продолжает перенимать европейский опыт по вопросам химической безопасности.

Напомним, в декабре 2022 года в Украине был принят Закон "Об обеспечении химической безопасности и управлении химической продукцией". Это рамочный евроинтеграционный документ, позволяющий Украине выполнить часть евроинтеграционных обязательств и позаботиться о защите украинцев и окружающей среды. Закон стал основой для развития национальной системы управления химическими веществами по европейским стандартам.

Также правительство разработало законопроект, который устранит пробелы в законодательстве по контролю за производством и оборотом пищевых дополнителей.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко