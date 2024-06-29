В Україні посилять контроль за обігом хімічних речовин подвійного використання

Цього тижня Кабінет Міністрів України схвалив Порядок формування та ведення переліку хімічних речовин подвійного використання. Ці речовини можуть використовуватися як у промислових і наукових цілях, так і для виготовлення зброї чи вибухових пристроїв.

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Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Порядок ведення переліку хімічних речовин подвійного використання розроблено на виконання євроінтеграційного Закону "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією". Міндовкілля формуватиме та оприлюднюватиме цей перелік у формі відкритих даних на платформі ЕкоСистема. На його основі буде створено перелік підприємств, де зберігаються або використовуються такі речовини.

Ключові аспекти нового Порядку:

Він охоплює речовини, які можуть бути використані як у промислових і наукових цілях, так і для виготовлення зброї чи вибухових пристроїв. Розроблений на виконання євроінтеграційного Закону "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією". Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів формуватиме перелік та оприлюднюватиме його у формі відкритих даних на платформі ЕкоСистема. На основі переліку буде створено реєстр підприємств, які зберігають або використовують такі речовини.

Очікується, що новий Порядок допоможе державі зосередити увагу на найбільш вразливих об'єктах та значно знизити ризики виникнення хімічних інцидентів і надзвичайних ситуацій.

Олена Крамаренко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів, підкреслила важливість цього кроку для запобігання загрозам тероризму та диверсій. Вона також зазначила, що Україна продовжує переймати європейський досвід у питаннях хімічної безпеки.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Україні був прийнятий Закон "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією". Це рамковий євроінтеграційний документ, який дозволяє Україні виконати частину євроінтеграційних зобов’язань та подбати про захист українців і довкілля. Закон став основою для розбудови національної системи управління хімічними речовинами за європейськими стандартами.

Також уряд розробив законопроєкт, який усуне прогалини в законодавстві щодо контролю за виробництвом і обігом харчових доповнювачів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com