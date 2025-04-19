Обмен пленными: домой вернулись 277 воинов

19 апреля состоялся 63-й обмен пленными, во время которого удалось вернуть домой из российского плена 277 воинов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Среди освобожденных есть воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники.

"Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество", — написал Зеленский.

Всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека – воинов и гражданских.

В МВД добавили, что большинство возвращенных из плена воинов — это молодежь после 2000 года самому молодому военному, которого удалось освободить из плена, 20 лет.

К рядовому и сержантскому составу принадлежат 268 уволенных, возвращено также 9 офицеров.

Нынешний обмен является 4-м в этом году и 63-м с начала полномасштабного вторжения .

Вне обменов дополнительно уволены из российской неволи 529 человек.