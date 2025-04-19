Обмін полоненими: додому повернулися 277 воїнів

19 квітня відбувся 63-й обмін полоненими, під час якого вдалося повернути додому з російського полону 277 воїнів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених є воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

"Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво", - написав Зеленський.

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних.

У МВС додали, що більшість повернутих з полону воїнів – це молодь після 2000 року народження. Наймолодшому військовому, якого вдалося звільнити з полону, 20 років. Найстаршому — 61 рік. Крім того, своїх рідних побачить військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також 9 офіцерів.

Нинішній обмін є 4-им у цьому році та 63-ім від початку повномасштабного вторгнення. У 2024 з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів.

Поза обмінами додатково звільнено з російської неволі 529 осіб.