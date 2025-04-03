Общая потребность в маневровой генерации в Украине составляет 1,5 ГВт, — "Укрэнерго"

Общая потребность в строительстве новых объектов маневровой генерации в Украине составляет 1,5 ГВт, треть этих мощностей начнут строить до конца года. Об этом во время заседания парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины при формировании и реализации ценовой и тарифной политики в сферах энергетики и коммунальных услуг сказал ТИО председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

"Мы вчера закончили работу рабочей группы и первые 440 МВт объектов маневровой генерации, которые способны балансировать мощность объектов возобновляемой генерации начнут строиться уже в этом году. Общий объем таких объектов и потребность на сегодняшний день составляет 1,5 тыс. МВт. По сути мы приобрели он фактически", — сказал он.

Топменеджер заметил, что через 1,5-2 месяца "Укрэнерго" объявит следующие аукционы по строительству новых генерирующих мощностей.

Какие компании уже прошли отбор

В Украине проходит конкурс на строительство новых генерирующих мощностей. Отбор участников продолжается, и на данном этапе в следующий раунд проходят компании, подавшие проекты на суммарную мощность свыше 440 МВт.

Среди компаний, которые после анализа документации отвечают квалификационным требованиям, такие участники:

ПАО "Укрнафта" : три объекта – по 19,88 МВт на Полтавщине и Черкасской области, а также 27,24 МВт на Львовщине.

ООО "Станция Индустриальная" : 25 МВт в Ивано-Франковской области.

ООО "Инжур Энерджи" : 50 МВт в Киеве.

ООО "Магнат Энерго" : 79 МВт в Ивано-Франковской области.

ООО "СП Агродар" : 16,1 МВт на Черниговщине и 63,2 МВт на Ивано-Франковщине.

ООО "Агрохолдинг Радосвит" : четыре объекта — 9,2 МВт в Киевской области и 40,9 МВт, 16,1 МВт и 13,8 МВт в Черниговской области.

ООО "Далорт" : 10 МВт на Киевщине.

ООО "Норт Ленд" : 6,9 МВт в Ивано-Франковской области.

ЧАО "Кривой Рог Цемент" : три объекта по 9,4 МВт, 9,2 МВт и 9,2 МВт на Днепропетровщине.

ООО "Пауэр 1" : два объекта по 9,2 МВт на Закарпатье.

В то же время, несколько компаний не смогли пройти квалификационный отбор. В списке тех, кто не отвечает требованиям, оказались:

ООО "Тисагаз" (7 МВт в Закарпатье) – компания под санкциями СНБО.

ООО "Лисс Энерджи" (25 МВт в Житомирской области) – не имеет подтвержденного опыта реализации энергопроектов более 20 МВт.

ООО "Экоера" (20 МВт в Ивано-Франковской области) – заявка подана от договорного объединения, которое не является юридическим лицом.

Конкурс предусматривает строительство 1400 МВт высокоманевровых электростанций в два этапа. На первом этапе закупается 700 МВт:

Лот 1 – 500 МВт в приоритетных регионах: Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская области.

Лот 2 – 200 МВт в других регионах: Тернопольская, Черновицкая, Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская и Закарпатская области.

Срок ввода в эксплуатацию запланирован до конца 2027 года.