Загальна потреба в маневровій генерації в Україні складає 1,5 ГВт – "Укренерго"

Загальна потреба в будівництві нових об'єктів маневрової генерації в Україні складає 1,5 ГВт, третину з цих потужностей почнуть будувати до кінця року. Про це під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісія з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової й тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг сказав ТВО голови правління “Укренерго” Олексій Брехт.

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"Ми вчора закінчили роботу робочої групи й перші 440 МВт об'єктів маневрової генерації, які здатні балансувати потужність об'єктів відновлюваної генерації почнуть будуватися вже в цьому році. Загальний обсяг таких об'єктів і потреба на сьогодні становить 1,5 тис. МВт. По суті ми придбали фактично третину відповідної послуги", — сказав він.

Топменеджер зауважив, що через 1,5-2 місяці "Укренерго" оголосить наступні аукціони з будівництва нових генеруючих потужностей.

Які компанії вже пройшли відбір

В Україні триває конкурс на будівництво нових генеруючих потужностей. Відбір учасників продовжується, і на даному етапі до наступного раунду проходять компанії, які подали проєкти на сумарну потужність понад 440 МВт.

Серед компаній, які після аналізу документації відповідають кваліфікаційним вимогам, такі учасники:

ПАТ "Укрнафта" : три об'єкти – по 19,88 МВт на Полтавщині та Черкащині, а також 27,24 МВт на Львівщині.

ТОВ "Станція Індустріальна" : 25 МВт на Івано-Франківщині.

ТОВ "Інжур Енерджі" : 50 МВт у Києві.

ТОВ "Магнат Енерго" : 79 МВт на Івано-Франківщині.

ТОВ "СП Агродар" : 16,1 МВт на Чернігівщині та 63,2 МВт на Івано-Франківщині.

ТОВ "Агрохолдинг Радосвіт" : чотири об'єкти – 9,2 МВт на Київщині та 40,9 МВт, 16,1 МВт і 13,8 МВт на Чернігівщині.

ТОВ "Далорт" : 10 МВт на Київщині.

ТОВ "Норт Ленд" : 6,9 МВт на Івано-Франківщині.

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" : три об'єкти по 9,4 МВт, 9,2 МВт і 9,2 МВт на Дніпропетровщині.

ТОВ "Пауер 1" : два об'єкти по 9,2 МВт на Закарпатті.

Водночас кілька компаній не змогли пройти кваліфікаційний відбір. У списку тих, хто не відповідає вимогам опинилися:

ТОВ "Тисагаз" (7 МВт на Закарпатті) – компанія під санкціями РНБО.

ТОВ "Лісс Енерджі" (25 МВт на Житомирщині) – не має підтвердженого досвіду реалізації енергопроєктів понад 20 МВт.

ТОВ "Екоера" (20 МВт на Івано-Франківщині) – заявка подана від договірного об’єднання, яке не є юридичною особою.

Конкурс передбачає будівництво 1400 МВт високоманеврових електростанцій у два етапи. На першому етапі закуповується 700 МВт:

Лот 1 – 500 МВт у пріоритетних регіонах: Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Херсонська області.

Лот 2 – 200 МВт у інших регіонах: Тернопільська, Чернівецька, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська та Закарпатська області.

Термін введення в експлуатацію заплановано до кінця 2027 року.