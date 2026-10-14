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Оценку имущества в Украине переведут на европейские стандарты: принят закон

квартира
Оценка имущества по международным стандартам будет теперь в Украине / Depositphotos

14 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект №13435, переводящий рынок оценки имущества в Украине на европейские и международные стандарты. Документ входит в перечень критически важных для получения Украиной миллиардных траншей финансовой помощи и ликвидирует устаревшие подходы и сложные национальные нормативы для оценки имущества, заменяя их прозрачными правилами, действующими в развитых странах.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

За проголосовали 272 народных депутата.

Документ предусматривает введение единых правил оценки имущества в соответствии с международными стандартами, цифровизацию процессов и усиление государственного контроля. В частности, вводится оценка недвижимого имущества и земельного участка под ним как единого объекта, а также устанавливаются строгие ограничения по предотвращению конфликта интересов.

Что меняется

Как пояснила Dilo глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, законопроект входит в перечень условий программы EU MFA (European Union Macro-Financial Assistance) — макрофинансовой помощи от Европейского Союза, а также является одним из структурных маяков программы Международного валют.

Принятие таких законопроектов направлено на реформирование украинского законодательства в сфере экономики, финансов и борьбы с коррупцией — без этого иностранные партнеры не предоставят средства на покрытие дефицита государственного бюджета.

Шуляк уточнила, что вместо жесткого государственного контроля и бюрократических процедур законопроект усиливает роль профессионального самоуправления. Больше полномочий и ответственности получат сами оценщики и их профессиональные объединения.

"Это упростит доступ к профессии для новых специалистов, уменьшит коррупционные риски и обеспечит честную конкуренцию на рынке", - отметила Шуляк.

Она рассказала, что действующие стандарты оценки имущества в Украине действуют еще с 2000-х годов, из-за чего земельный участок, здание на нем и судебная экспертиза одного и того же объекта оцениваются по разным методикам и суммы получаются разные. Законопроект вводит комплексную оценку, когда земля и здание рассматриваются как единый объект.

Нардепка подчеркнула, что документ предусматривает создание единой профессиональной организации оценщиков, которая займется обучением специалистов, контролем качества и защитой их интересов. Квалификационные сертификаты оценщиков станут бессрочными, но каждые три года их придется подтверждать через обучение или экзамен, а обжаловать решение можно будет через апелляционный комитет без длительных судебных процедур.

Шуляк добавила, что для обычных граждан и бизнеса оценка квартиры, дома или предприятия станет более объективной и понятной. Результаты украинских оценщиков станут признавать международные инвесторы и иностранные банки.

Это значительно облегчит привлечение средств в украинскую экономику. А для людей покупка, продажа или залог имущества станет более простой и безопасной процедурой», — резюмировала она.

Ранее Верховная Рада поддержала за основу законопроект, которым переселенцам разрешается оформлять в ипотеку жилье, которое они покупают с помощью жилых ваучеров. До сих пор такая опция была невозможна, ведь действующее законодательство не позволяло использовать такое жилье в качестве залога для банка, то есть соединить ваучер с ипотечным кредитом было невозможно.

Автор:
Светлана Манько

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