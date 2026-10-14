Оцінку майна в Україні переведуть на європейські стандарти: ухвалено закон

14 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13435, який переводить ринок оцінки майна в Україні на європейські та міжнародні стандарти. Документ входить до переліку критично важливих для отримання Україною мільярдних траншів фінансової допомоги та ліквідовує застарілі підходи та складні національні нормативи до оцінки майна, замінюючи їх прозорими правилами, які діють у розвинених країнах.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

За проголосували 272 народні депутати.

Документ передбачає запровадження єдиних правил оцінки майна відповідно до міжнародних стандартів, цифровізацію процесів та посилення державного контролю. Зокрема, запроваджується оцінка нерухомого майна та земельної ділянки під ним як єдиного об’єкта, а також встановлюються суворі обмеження для запобігання конфлікту інтересів.

Що змінюється

Як пояснила Dilo голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, законопроєкт входить до переліку умов програми EU MFA (European Union Macro-Financial Assistance) — макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, а також є одним із структурних маяків програми Міжнародного валютного фонду.

Ухвалення таких законопроєктів спрямоване на реформування українського законодавства у сферах економіки, фінансів та боротьби з корупцією — без цього іноземні партнери не нададуть кошти на покриття дефіциту державного бюджету.

Шуляк уточнила, що замість жорсткого державного контролю й бюрократичних процедур, законопроєкт посилює роль професійного самоврядування. Більше повноважень і відповідальності отримають самі оцінювачі та їхні професійні об'єднання.

«Це спростить доступ до професії для нових фахівців, зменшить корупційні ризики та забезпечить чесну конкуренцію на ринку», — зазначила Шуляк.

Вона розповіла, що чинні стандарти оцінки майна в Україні діють ще з 2000-х років, через що земельна ділянка, будівля на ній та судова експертиза одного й того самого об'єкта оцінюються за різними методиками і суми виходять різні. Законопроєкт запроваджує комплексну оцінку, коли земля і будівля розглядаються як єдиний об'єкт.

Нардепка підкреслила, що документ передбачає створення єдиної професійної організації оцінювачів, яка займеться навчанням фахівців, контролем якості та захистом їхніх інтересів. Кваліфікаційні сертифікати оцінювачів стануть безстроковими, але кожні три роки їх доведеться підтверджувати через навчання чи іспит, а оскаржувати рішення можна буде через апеляційний комітет — без тривалих судових процедур.

Шуляк додала, що для звичайних громадян і бізнесу оцінка квартири, будинку чи підприємства стане об'єктивнішою і зрозумілішою. Результати українських оцінювачів почнуть визнавати міжнародні інвестори та іноземні банки.

«Це значно полегшить залучення коштів в українську економіку. А для людей купівля, продаж чи застава майна стане простішою і безпечнішою процедурою», — резюмувала вона.

Раніше Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, яким переселенцям дозволяється оформлювати у іпотеку житло, яке вони купують за допомогою житлових ваучерів. Донині така опція була неможлива, адже діюче законодавство не дозволяло використовувати таке житло як заставу для банку, тобто поєднати ваучер із іпотечним кредитом було неможливо.