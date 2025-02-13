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Одесскую юридическую академию присоединяют к Одесскому университету имени Мечникова

Одесскую юридическую академию присоединяют к Одесскому университету имени Мечникова
Фото: Facebook НУ "ОЮА"

Кабинет Министров Украины принял решение о реорганизации системы высшего образования в Одессе. В ее пределах Одесский национальный университет имени И.И. Мечников будет укрупнен путем присоединения к нему Национального университета "Одесская юридическая академия".

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Реорганизация не повлияет на права студентов: они продолжат обучение по тем же образовательным программам и сохранят текущие условия финансирования. Переход юридических программ в структуру ОНУ им. Мечникова будет проходить постепенно в течение 2025 года.

отмечается, что для проведения объединения будет создана специальная комиссия по реорганизации, которую возглавит ректор ОНУ. При этом права научно-педагогических работников двух заведений защищены, за исключением руководящего состава, в который входят президент, ректор и проректоры.

Следует отметить, что Одесская юридическая академия была выделена из состава Одесского университета еще в 1997 году. Теперь же, согласно решению правительства, образовательные программы и научные школы юридического направления возвращаются в классический университет, отвечающий европейским стандартам.

В МОН отмечают, что изменения в системе высшего образования связаны с демографической ситуацией в стране. За последние 15 лет среднее количество студентов на один университет уменьшилось с 6,5 тысячи до 3,5 тысячи. Объединение заведений призвано повысить качество образования, усилить их способность и привлечь инвестиции в модернизацию научно-образовательной инфраструктуры.

Добавим, правительство одобрило новый список отраслей и специальностей, который приблизит украинское образование к европейскому. Однако присоединение к системе европейской статистики требует реструктуризации украинской системы учета подготовки специалистов.

Автор:
Татьяна Гойденко