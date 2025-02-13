Одеську юридичну академію приєднують до Одеського університету імені Мечникова

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію системи вищої освіти в Одесі. В її межах Одеський національний університет імені І.І. Мечникова буде укрупнено шляхом приєднання до нього Національного університету "Одеська юридична академія".

Про це повідомиляє Міністерство освіти і науки України.

Реорганізація не вплине на права студентів: вони продовжать навчання за тими ж освітніми програмами та збережуть поточні умови фінансування. Перехід юридичних програм до структури ОНУ ім. Мечникова відбуватиметься поступово протягом 2025 року.

зазначається, що для для проведення об’єднання буде створено спеціальну комісію з реорганізації, яку очолить ректор ОНУ. При цьому права науково-педагогічних працівників двох закладів захищені, за винятком керівного складу, до якого входять президент, ректор та проректори.

Варто зазначити, що Одеська юридична академія була виділена зі складу Одеського університету ще у 1997 році. Тепер же, відповідно до рішення уряду, освітні програми та наукові школи юридичного напряму повертаються до класичного університету, що відповідає європейським стандартам.

У МОН наголошують, що зміни в системі вищої освіти пов’язані з демографічною ситуацією в країні. За останні 15 років середня кількість студентів на один університет зменшилася з 6,5 тисяч до 3,5 тисяч. Об’єднання закладів покликане підвищити якість освіти, посилити їхню спроможність та залучити інвестиції в модернізацію науково-освітньої інфраструктури.

Додамо, уряд схвалив новий Перелік галузей і спеціальностей, який наблизить українську освіту до європейської. Проте, приєднання до системи європейської статистики вимагає реструктуризації української системи обліку підготовки фахівців.