Офис противодействия рейдерству снизил сроки рассмотрения жалоб до 45 дней

В 2024 году Офис противодействия рейдерству сократил сроки рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации и несанкционированного доступа к реестрам до 45 дней. Для сравнения, в 2020-2022 годах эти сроки составляли от 3 до 6 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Сколько жалоб получило Министерство юстиции

В 2024 году Министерство юстиции Украины получило 2239 жалоб в сфере государственной регистрации, из которых 435 касались бизнеса, а 1804 – недвижимости.

Кроме того, Офис противодействия рейдерству рассмотрел 39 сообщений от субъектов государственной регистрации о несанкционированном доступе к реестрам (ДРРП и ЕГР).

По результатам рассмотрения жалоб было издано 1543 приказа, из которых 440 (28,52%) были удовлетворены.

Кроме того, благодаря совместным усилиям Министерства юстиции и Министерства обороны Украины было возвращено 30 земельных участков общей площадью 3487 га и 3 объекта недвижимости площадью 1668 кв. м.

Кроме того, были рассмотрены жалобы, связанные с нарушением санкционного законодательства.

Достижение Офиса противодействия рейдерству в 2024 году

Срок рассмотрения жалоб сокращен до 45 дней.

Уменьшено количество нерассмотренных жалоб. По состоянию на декабрь 2024 года из-за временной остановки реестров количество жалоб снизилось до 144 (30 — из бизнеса, 114 — по недвижимости), тогда как в 2020–2022 годах их было до 2500, а сроки рассмотрения достигали 3-6 месяцев.

Введена системная практика объединения рассмотрения жалоб. Внесены предложения по изменениям в профильные законы и подзаконные нормативно правовые акты для актуализации с учетом новых вызовов и условий военного положения. Офис активно участвует в разработке этих изменений.

Обеспечено оперативное реагирование на случаи рейдерства и несанкционированного доступа в государственные реестры.

Обеспечен оперативный возврат сведений реестров в предыдущее состояние для предотвращения рейдерских действий.

Обеспечено постоянное представительство интересов Минюста в судах. В структуре Офиса создан отдельный отдел судебной работы.

Справка:

Рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации является внесудебным способом защиты прав, нарушенных через незаконные действия регистраторов и нотариусов в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

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