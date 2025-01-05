Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

-0,00

EUR

43,38

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,75

42,65

EUR

44,25

44,05

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Офіс протидії рейдерству зменшив терміни розгляду скарг до 45 днів

За результатами розгляду скарг було видано 1543 накази.
У 2024 році Міністерство юстиції України отримало 2239 скарг.

У 2024 році Офіс протидії рейдерству скоротив строки розгляду скарг у сфері державної реєстрації та несанкціонованого доступу до реєстрів до 45 днів. Для порівняння, у 2020–2022 роках ці терміни становили від 3 до 6 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Скільки скарг отримало Міністерство юстиції 

У 2024 році Міністерство юстиції України отримало 2239 скарг у сфері державної реєстрації, з яких 435 стосувалися бізнесу, а 1804 – нерухомості.

Крім того, Офіс протидії рейдерству розглянув 39 повідомлень від суб’єктів державної реєстрації про несанкціонований доступ до реєстрів (ДРРП та ЄДР).

За результатами розгляду скарг було видано 1543 накази, з яких 440 (28,52%) були задоволені.

Окрім того, завдяки спільним зусиллям Міністерства юстиції та Міністерства оборони України було повернуто 30 земельних ділянок загальною площею 3487 га та 3 об’єкти нерухомості площею 1668 кв. м.

Окрім того, були розглянуті скарги, пов’язані з порушенням санкційного законодавства.

Досягнення Офісу протидії рейдерству у 2024 році 

  • Строки розгляду скарг скорочено до  45 днів.
  • Зменшено кількість нерозглянутих скарг. Станом на грудень 2024 року, через тимчасову зупинку реєстрів, кількість скарг знизилася до 144 (30 — з бізнесу, 114 — з нерухомості), тоді як у 2020–2022 роках їх було до 2500, а строки розгляду сягали 3-6 місяців. 
  • Запроваджено системну практику об’єднання розгляду скарг. Внесено пропозиції щодо змін у профільні закони та підзаконні нормативно-правові акти для актуалізації з урахуванням нових викликів та умов воєнного стану. Офіс активно бере участь у розробці цих змін.
  • Забезпечено оперативне реагування на випадки рейдерства та несанкціонованого доступу до державних реєстрів.
  • Забезпечено оперативне повернення відомостей реєстрів у попередній стан для запобігання рейдерським діям.
  • Забезпечено постійне представництво інтересів Мін’юсту в судах. У структурі Офісу створено окремий відділ судової роботи.

Довідково: 

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації є позасудовим способом захисту прав, порушених через незаконні дії реєстраторів і нотаріусів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Раніше ми писали, що у "Дії" можна подати скаргу на відсутність мобільного зв'язку.  Це зробили задля здійснення моніторингу якості та доступності електронних комунікаційних послуг, формування пропозицій щодо внесення змін до законодавства, необхідних для розвитку у сфері електронних комунікацій. 

Автор:
Ольга Опенько