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OpenAI и Google выступают за ослабление авторского права ради обучения ИИ-моделей
Компания OpenAI и Google призвали правительство США разрешить обучение ИИ-моделей на материалах, защищенных авторским правом, в рамках добросовестного использования. Об этом пишет AI4Future.
Они подали свои предложения в "План действий по ИИ" Белого дома, аргументируя, что ограничения могут замедлить развитие искусственного интеллекта и предоставить конкурентное преимущество таким странам, как Китай.
Google отметила важность исключений из авторского права и правил конфиденциальности, отметив, что положения относительно текстового и дата-майнинга критически важны для инноваций.
Как пишет DigWatch, Anthropic – американский стартап в области искусственного интеллекта, основанный бывшими сотрудниками OpenAI – также ответил на запрос Белого дома. Однако компания больше сосредоточилась на рисках, которые ИИ составляет для национальной безопасности и инфраструктуры, а не на вопросах авторского права.
Несмотря на судебные вызовы, крупные технологические компании продолжают добиваться регулирования, способствующего развитию ИИ, в то же время пытаясь решить сложные вопросы интеллектуальной собственности.