OpenAI та Google виступають за послаблення авторського права заради навчання ШІ-моделей

Компанії OpenAI та Google закликали уряд США дозволити навчання ШІ-моделей на матеріалах, захищених авторським правом, у межах добросовісного використання. Про це пише AI4Future.

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Вони подали свої пропозиції до "Плану дій щодо ШІ" Білого дому, аргументуючи, що обмеження можуть уповільнити розвиток штучного інтелекту та надати конкурентну перевагу таким країнам, як Китай.

Google наголосила на важливості виключень з авторського права та правил конфіденційності, зазначивши, що положення щодо текстового та дата-майнінгу є критично важливими для інновацій.

Як пише DigWatch, Anthropic – американський стартап в галузі штучного інтелекту, заснований колишніми співробітниками OpenAI – також відповів на запит Білого дому. Однак компанія зосередилася більше на ризиках, які ШІ становить для національної безпеки та інфраструктури, а не на питаннях авторського права.

Попри судові виклики, великі технологічні компанії продовжують домагатися регулювання, яке сприятиме розвитку ШІ, водночас намагаючись розв’язати складні питання інтелектуальної власності.