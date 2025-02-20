Опиоидный анальгетик "Налбуфин" будет отпускаться исключительно по э-рецепту

Отпуск обезболивающего препарата "Налбуфин" на основе опиоидов будет переведен на электронный рецепт до конца марта, однако он не будет внесен в список наркотических средств.

Об этом сообщили в Минздраве.

Решение было принято после консультаций в Минздраве по потреблению препарата и анализу международного опыта.

Отмечается, что в 2023 году "Налбуфин" — опиоидный обезболивающий препарат — занял пятое место по объемам аптечных продаж в Украине. В 2024 году в аптеках было реализовано три миллиона упаковок этого препарата, тогда как рецептов на него выписали всего шесть тысяч.

О "Налбуфине"

"Налбуфин" – это лекарственный препарат, который принадлежит к группе опиоидных анальгетиков. Средство используется для снятия болевого синдрома сильной и средней интенсивности, а также как дополнительное средство при проведении анестезии, для снижения боли в предоперационный и послеоперационный период, обезболивания во время родов.

В отличие от остальных опиоидов, "Налбуфин" не входит в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Поэтому его продавали в аптеке по обычному рецепту, а не электронному рецепту на наркотические обезболивающие.

О ценах на лекарства

Напомним, что с 1 марта цены на 100 самых популярных украинских лекарств снизятся на 30%. Это стало возможным благодаря декларации, подписанной украинскими фармацевтическими производителями.

В списке есть препараты от кашля и простудных заболеваний, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические средства, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и т.д.

С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Цены снизятся с 1 марта 2025 года.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка.

В ЕБА подчеркивают, что положения документа не только противоречат курсу на внедрение европейских практик, но и представляют значительную угрозу стабильности фармацевтического рынка, что, в свою очередь, может существенно усложнить обеспечение пациентов необходимым лечением.