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Опиоидный анальгетик "Налбуфин" будет отпускаться исключительно по э-рецепту
Отпуск обезболивающего препарата "Налбуфин" на основе опиоидов будет переведен на электронный рецепт до конца марта, однако он не будет внесен в список наркотических средств.
Об этом сообщили в Минздраве.
Решение было принято после консультаций в Минздраве по потреблению препарата и анализу международного опыта.
Отмечается, что в 2023 году "Налбуфин" — опиоидный обезболивающий препарат — занял пятое место по объемам аптечных продаж в Украине. В 2024 году в аптеках было реализовано три миллиона упаковок этого препарата, тогда как рецептов на него выписали всего шесть тысяч.
О "Налбуфине"
"Налбуфин" – это лекарственный препарат, который принадлежит к группе опиоидных анальгетиков. Средство используется для снятия болевого синдрома сильной и средней интенсивности, а также как дополнительное средство при проведении анестезии, для снижения боли в предоперационный и послеоперационный период, обезболивания во время родов.
В отличие от остальных опиоидов, "Налбуфин" не входит в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Поэтому его продавали в аптеке по обычному рецепту, а не электронному рецепту на наркотические обезболивающие.
О ценах на лекарства
Напомним, что с 1 марта цены на 100 самых популярных украинских лекарств снизятся на 30%. Это стало возможным благодаря декларации, подписанной украинскими фармацевтическими производителями.
В списке есть препараты от кашля и простудных заболеваний, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические средства, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и т.д.
С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Цены снизятся с 1 марта 2025 года.
В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка.
В ЕБА подчеркивают, что положения документа не только противоречат курсу на внедрение европейских практик, но и представляют значительную угрозу стабильности фармацевтического рынка, что, в свою очередь, может существенно усложнить обеспечение пациентов необходимым лечением.