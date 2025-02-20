Опіоїдний анальгетик "Налбуфін" відпускатимуть виключно за е-рецептом

Відпуск знеболювального препарату "Налбуфін" на основі опіоїдів переведуть на електронний рецепт до кінця березня, проте він не буде внесений до списку наркотичних засобів.

Про це Суспільному повідомили у МОЗ.

Рішення ухвалили після консультацій у МОЗ по споживанню препарату та аналізу міжнародного досвіду.

Зазначається, що у 2023 році "Налбуфін" — опіоїдний знеболювальний препарат — посів п’яте місце за обсягами аптечних продажів в Україні. У 2024 році в аптеках було реалізовано три мільйони упаковок цього препарату, тоді як рецептів на нього виписали лише шість тисяч.

Про "Налбуфін"

"Налбуфін" – це лікарський препарат, який належить до групи опіоїдних анальгетиків. Засіб використовується для зняття больового синдрому сильної та середньої інтенсивності, а також як додатковий засіб при проведенні анестезії, для зниження болю в перед- та післяопераційний період, знеболення під час пологів.

На відміну від решти опіоїдів, "Налбуфін" не входить до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Тому його продавали в аптеці за звичайним рецептом, а не електронним рецептом на наркотичні знеболювальні.

Про ціни на ліки

Нагадаємо, що з 1 березня ціни на 100 найпопулярніших українських ліків знизяться на 30%. Це стало можливим завдяки декларації, яку підписали українські фармацевтичні виробники.

У списку є препарати від кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні засоби, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї тощо.

З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням. Ціни будуть знижені з 1 березня 2025 року.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку.

В ЄБА підкреслюють, що положення документа не лише суперечать курсу на впровадження європейських практик, а й становлять значну загрозу стабільності фармацевтичного ринку, що, у свою чергу, може суттєво ускладнити забезпечення пацієнтів необхідним лікуванням.