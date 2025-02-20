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Опіоїдний анальгетик "Налбуфін" відпускатимуть виключно за е-рецептом

Опіоїдний анальгетик "Налбуфін" відпускатимуть виключно за е-рецептом
"Налбуфін" належить до групи опіоїдних анальгетиків.

Відпуск знеболювального препарату "Налбуфін" на основі опіоїдів переведуть на електронний рецепт до кінця березня, проте він не буде внесений до списку наркотичних засобів.

Про це Суспільному повідомили у МОЗ.

Рішення ухвалили після консультацій у МОЗ по споживанню препарату та аналізу міжнародного досвіду.

Зазначається, що у 2023 році "Налбуфін" — опіоїдний знеболювальний препарат — посів п’яте місце за обсягами аптечних продажів в Україні. У 2024 році в аптеках було реалізовано три мільйони упаковок цього препарату, тоді як рецептів на нього виписали лише шість тисяч.

Про "Налбуфін"

"Налбуфін" – це лікарський препарат, який належить до групи опіоїдних анальгетиків. Засіб використовується для зняття больового синдрому сильної та середньої інтенсивності, а також як додатковий засіб при проведенні анестезії, для зниження болю в перед- та післяопераційний період, знеболення під час пологів.

На відміну від решти опіоїдів, "Налбуфін" не входить до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Тому його продавали в аптеці за звичайним рецептом, а не електронним рецептом на наркотичні знеболювальні.

Про ціни на ліки 

Нагадаємо, що з 1 березня ціни на 100 найпопулярніших українських ліків знизяться на 30%. Це стало можливим завдяки декларації, яку підписали українські фармацевтичні виробники.

У списку є препарати від кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні засоби, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї тощо.

З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням. Ціни будуть знижені з 1 березня 2025 року.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку.

В ЄБА підкреслюють, що положення документа не лише суперечать курсу на впровадження європейських практик, а й становлять значну загрозу стабільності фармацевтичного ринку, що, у свою чергу, може суттєво ускладнити забезпечення пацієнтів необхідним лікуванням.

Автор:
Ольга Опенько