Оружие в " Дії": за неделю выдано уже более 200 тысяч разрешений

Около половины украинцев, имеющих зарегистрированное оружие, активно используют электронное разрешение в приложении "Дії". За первую неделю было выдано более 200 тысяч таких разрешений.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это только начало, уже есть планы по МВД относительно дальнейшей цифровизации сервисов для владельцев оружия", — написал он.

В колонке для Liga.net Федоров рассказал, что всего в Украине насчитывается около миллиона владельцев оружия, из которых половина уже зарегистрирована в Едином реестре оружия (ЕРЗ).

Соответствующие сведения об оружии и разрешениях на него теперь отображаются в "Дії", что позволяет всегда иметь нужную информацию в смартфоне. Только за час работы услуги украинцы сгенерировали более 19 тысяч разрешений на оружие в "Дії".

Как добавить "Разрешение на оружие" в "Дію"

Чтобы получить электронное "Разрешение на оружие" в "Дії", необходимо обновить приложение, открыть раздел "Документы", нажать на знак "+" и выбрать "Разрешение на оружие" из списка доступных документов. Если у вас есть несколько разрешений, вы можете добавить их все в приложение. Каждое разрешение содержит информацию об оружии, его характеристиках и QR-коде для проверки действительности.

Также в приложении будут отображаться аннулированные разрешения или те, у которых истек срок действия, если информация о них содержится в реестре. Вы же можете либо оставить эти разрешения, либо удалить их из документов.

Кроме этого, сразу в "Дії" можете заказать выписку из ЕРЗ, для этого не нужно обращаться в автономном режиме или переходить на другие ресурсы. Теперь все работает в несколько кликов в одном приложении — всего 30 секунд на подачу запроса и 24 часа на пользование таким подъемником, а при необходимости его можно заказать снова.

Также в "Дії" добавлено push-уведомление об истечении срока действия разрешения. Владелец оружия заранее будет об этом знать и сможет обратиться к онлайн-сервису МВД — Единое окно гражданина, чтобы его продлить.

Планы развития услуг

Как отметил Федоров, сейчас "Разрешение на оружие" проходит бета-тестирование для сбора отзывов пользователей с целью дальнейшего улучшения удобства и скорости услуги.

"В целом планируем развивать сервис и в будущем добавить возможность подавать заявление о получении услуги. Однако этот сервис значительно сложнее в реализации, ведь нужно медицинское заключение потенциального владельца оружия и другие документы для оформления. Поэтому есть совместные планы с Министерством внутренних дел и будем постепенно реализовывать", — подчеркнул он.

Напомним, "Разрешения на оружие" стали доступны в "Дії" с 10 марта. Раньше разрешение было в виде бумажной книжечки, в которую ручкой вносили записи. Но пока появилась возможность мгновенно сгенерировать разрешение в "Дії" и просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа.