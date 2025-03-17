Зброя в "Дії": за тиждень видано вже понад 200 тисяч дозволів

Близько половини українців, які мають зареєстровану зброю, активно використовують електронний дозвіл у додатку "Дія". За перший тиждень було видано понад 200 тисяч таких дозволів.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це лише початок, уже маємо плани з МВС щодо подальшої цифровізації сервісів для власників зброї", - написав він.

У колонці для Liga.net Федоров розповів, що загалом в Україні налічується близько мільйона власників зброї, з яких половина вже зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї (ЄРЗ).

Відповідні відомості про зброю та дозволи на неї тепер відображаються в "Дії", що дає змогу мати потрібну інформацію завжди в смартфоні. Лише за першу годину роботи послуги українці згенерували понад 19 тисяч дозволів на зброю в "Дії".

Як додати "Дозвіл на зброю" до "Дії"

Щоб отримати електронний "Дозвіл на зброю" в "Дії", необхідно оновити додаток, відкрити розділ "Документи", натиснути на знак "+" та вибрати "Дозвіл на зброю" з переліку доступних документів. Якщо у вас є кілька дозволів, ви можете додати їх усі до застосунку. Кожен дозвіл містить інформацію про зброю, її характеристики та QR-код для перевірки дійсності.

Також у застосунку відображатимуться анульовані дозволи чи ті, у яких закінчився термін дії, якщо інформація про них міститься в реєстрі. Ви ж можете або залишити ці дозволи, або ж видалити їх з документів.

Окрім цього, одразу в Дії можете замовити витяг з ЄРЗ, для цього не потрібно звертатися офлайн чи переходити на інші ресурси. Тепер усе працює в кілька кліків в одному застосунку — лише 30 секунд на подання запиту і 24 години на користування таким витягом, а за необхідності його можна замовити знову.

Також в "Дію" додано push-сповіщення про закінчення строку дії дозволу. Власник зброї завчасно про це знатиме й зможе звернутися до онлайн-сервісу МВС — Єдине вікно громадянина, щоб його продовжити.

Плани щодо розвитку послуги

Як зазначив Федоров, наразі "Дозвіл на зброю" проходить бета-тестування для збору відгуків користувачів, з метою подальшого покращення зручності та швидкості послуги.

"Загалом плануємо розвивати сервіс і в майбутньому додати можливість подавати заяву про отримання послуги. Однак цей сервіс значно складніший у реалізації, адже потрібен медичний висновок потенційного власника зброї та інші документи для оформлення. Тож маємо спільні плани з Міністерством внутрішніх справ і поступово їх реалізовуватимемо", - наголосив він.

Нагадаємо, "Дозволи на зброю" стали доступні в "Дії" з 10 березня. Раніше дозвіл був у вигляді паперової книжечки, у яку ручкою вносили записи. Але наразі з’явилася можливість миттєво згенерувати дозвіл у "Дії" і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.