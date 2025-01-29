Ошибки и слабые места предприятий и организаций при кибератаках: CERT-UA предоставили рекомендации

Украинские предприятия и организации испытывают все более изощренные кибератаки. Злоумышленники активно используют слабые места в информационных системах и изменяют методы.

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, постоянно работающая над обеспечением защиты государственных информационных ресурсов и телекоммуникационных систем от несанкционированного доступа, обнаружением и противодействием кибератакам, назвала типичные ошибки в защите информационных систем и дала рекомендации, сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Ошибки защиты информационных систем

Правительственная команда, анализируя многочисленные инциденты, произошедшие в последние годы, определила несколько основных моментов, через которые происходит проникновение в информационные системы, а именно:

игнорирование обновления программного обеспечения публично доступных ресурсов, таких как вебсайт, почтовый сервер;

учетные данные могут быть похищены вредоносными программами или предоставлены пользователями, которые ввели их на фишинговых страницах;

отсутствие обучения сотрудников и недостаточное внимание к проверке электронных писем способствуют успешным атакам;

использование пиратского программного обеспечения создает существенные риски.

Слабые места в киберзащите

Специалисты CERT-UA определили основные слабые места, покидающие предприятия и организации уязвимыми к кибератакам. По их данным, отсутствие многофакторной аутентификации (2FA) позволяет злоумышленникам легко использовать украденные логины и пароли доступа к системам. Кроме того, интернет-доступные сервисы, в том числе почтовые серверы или веб-приложения, часто не изолированы от основной сети. Это позволяет злоумышленникам развивать атаку в глубь сети. Хакеры также используют: недостаточную защиту удаленного доступа; недостаточный контроль ПО и недостаточный объем лог-файлов.

Как обеспечить защиту от киберпреступников

Специалисты команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события во избежание подобных ошибок рекомендуют предприятиям и организациям:

Проверять поверхность атаки. Для обнаружения открытых сетевых портов используйте инструменты, такие как censys.io, shodan.io или Nmap. Использовать многофакторную аутентификацию для доступа к VPN и корпоративной почте. Изолировать системы, доступные из сети Интернет. Фильтровать исходящий трафик и использовать прокси-сервер для контроля исходящих сетевых соединений. Расширить объем логов и настроить журналы событий для хранения данных не менее 180-360 суток. Контролировать используемые программы. Обеспечить готовность к изоляции сети и создать соответствующий план на случай изоляции сегментов сети.

"Надежная киберзащита — не только технологии, но и ответственное поведение всей организации", — отмечают в CERT-UA.

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