Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,02

+0,07

EUR

43,78

--0,36

Наличный курс:

USD

42,13

42,08

EUR

44,11

43,91

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ошибки и слабые места предприятий и организаций при кибератаках: CERT-UA предоставили рекомендации

кибератака, хакеры
Надежная киберзащита – не только технологии, но и ответственное поведение всей организации

Украинские предприятия и организации испытывают все более изощренные кибератаки. Злоумышленники активно используют слабые места в информационных системах и изменяют методы.

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, постоянно работающая над обеспечением защиты государственных информационных ресурсов и телекоммуникационных систем от несанкционированного доступа, обнаружением и противодействием кибератакам, назвала типичные ошибки в защите информационных систем и дала рекомендации, сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Ошибки защиты информационных систем

Правительственная команда, анализируя многочисленные инциденты, произошедшие в последние годы, определила несколько основных моментов, через которые происходит проникновение в информационные системы, а именно:

  • игнорирование обновления программного обеспечения публично доступных ресурсов, таких как вебсайт, почтовый сервер;
  • учетные данные могут быть похищены вредоносными программами или предоставлены пользователями, которые ввели их на фишинговых страницах;
  • отсутствие обучения сотрудников и недостаточное внимание к проверке электронных писем способствуют успешным атакам;
  • использование пиратского программного обеспечения создает существенные риски.

Слабые места в киберзащите

Специалисты CERT-UA определили основные слабые места, покидающие предприятия и организации уязвимыми к кибератакам. По их данным, отсутствие многофакторной аутентификации (2FA) позволяет злоумышленникам легко использовать украденные логины и пароли доступа к системам. Кроме того, интернет-доступные сервисы, в том числе почтовые серверы или веб-приложения, часто не изолированы от основной сети. Это позволяет злоумышленникам развивать атаку в глубь сети. Хакеры также используют: недостаточную защиту удаленного доступа; недостаточный контроль ПО и недостаточный объем лог-файлов.

Как обеспечить защиту от киберпреступников

Специалисты команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события во избежание подобных ошибок рекомендуют предприятиям и организациям:

  1. Проверять поверхность атаки. Для обнаружения открытых сетевых портов используйте инструменты, такие как censys.io, shodan.io или Nmap.
  2. Использовать многофакторную аутентификацию для доступа к VPN и корпоративной почте.
  3. Изолировать системы, доступные из сети Интернет.
  4. Фильтровать исходящий трафик и использовать прокси-сервер для контроля исходящих сетевых соединений.
  5. Расширить объем логов и настроить журналы событий для хранения данных не менее 180-360 суток.
  6. Контролировать используемые программы.
  7. Обеспечить готовность к изоляции сети и создать соответствующий план на случай изоляции сегментов сети.

"Надежная киберзащита — не только технологии, но и ответственное поведение всей организации", — отмечают в CERT-UA.

Напомним, 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры .

Недавно Единый госреестр юрлиц возобновил работу после масштабной кибератаки .

В субботу, 4 января, заработал Государственный реестр актов гражданского состояния ( ДРАЦС ).

Автор:
Татьяна Ковальчук