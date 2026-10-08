Остатки средств общин с начала года выросли на 90 млрд грн: названа главная проблема

Остатки средств на счетах украинских общин по состоянию на 1 октября 2026 составили 188 млрд грн, увеличившись с начала года на 90 млрд грн. В то же время, главной проблемой местных бюджетов является не нехватка средств, а их неравномерное распределение.

Как пишет Dilo, об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, информирует "Интерфакс-Украина".

Что происходит со средствами общин

По ее словам, на счетах областных бюджетов и крупных городов могут накапливаться миллиарды гривен, в то время как у небольших сельских общин нет средств даже для выплаты зарплат работникам коммунальных учреждений и зависят от государственных дотаций.

Основные требования местных бюджетов к проекту госбюджета-2027, по словам Подлассы, остаются неизменными.

В частности, общины предлагают оставить им 64% поступлений от налога на доходы физических лиц вместо предусмотренных правительством 60%, не изымать реверсную дотацию, вернуть общинам военный НДФЛ и увеличить дополнительную дотацию для прифронтовых территорий.

Подласса отметила, что, по сути, эти предложения сводятся к увеличению объема средств, которые государство передает местным бюджетам.

В то же время, она считает, что перераспределение средств между общинами требует системного подхода, а не отдельных точечных решений.

Почему общины оказались в неравных условиях

По мнению главы бюджетного комитета, действующая система горизонтального выравнивания не в полной мере учитывает реальные потребности общин. В настоящее время при расчетах принимают во внимание, в частности, налог на прибыль, НДФЛ и численность населения.

Однако общины имеют разный объем обязательных расходов и социальной инфраструктуры. В одной общине могут быть больница и большое количество школ, в другой - национальный музей или архитектурный памятник, нуждающийся в финансировании. Дополнительным фактором является количество внутренне перемещенных лиц, фактически проживающих в общине, но не должны учитываться должным образом в статистике населения.

Отдельную проблему создает механизм уплаты НДФЛ. Налог поступает по месту регистрации предприятия, а не по месту жительства работника. Поэтому отдельные общины, в частности пригородные населенные пункты крупных городов, могут получать значительно больше налоговых поступлений.

В качестве примера Пидласса привела Борщаговскую сельскую общину Киевской области, где на счетах, по ее словам, накопилось более 1 млрд грн.

Реформу выравнивания откладывают

Для поддержки общин с более низкой налоговой способностью государство использует базовую дотацию. Для прифронтовых территорий предусмотрена дополнительная дотация. Однако, по словам Подлассы, увеличение таких выплат само по себе не решит проблему системного неравенства.

Она считает, что для этого необходимо пересмотреть подход к горизонтальному выравниванию, а также учитывать различные типы территорий - в частности, горные, прифронтовые и те, где раньше происходили боевые действия.

Еще одним вопросом остается реформа распределения НДФЛ. Один из предложенных вариантов предусматривает распределение налога по принципу 50 на 50 – половина по месту регистрации предприятия, половина по месту жительства работника. Другой подход предполагает зачисление 100% НДФЛ по месту жительства человека.

В то же время Пидласа считает, что полноценно реформировать систему НДФЛ и горизонтальное выравнивание до завершения войны и проведение полной переписи населения вряд ли удастся.

Напомним, правительство планирует направить более 368 млн грн на создание безбарьерных маршрутов в общинах. Они должны совмещать жилые дома, общественный транспорт, больницы, учебные заведения, места работы, админуслуги и общественные пространства.