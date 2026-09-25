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Более 368 млн грн на безбарьерные маршруты: какие общины смогут получить государственное финансирование

гривны
Правительство направит более 368 млн. грн. на создание безбарьерных маршрутов в общинах / Depositphotos

Правительство планирует направить более 368 млн. грн. на создание безбарьерных маршрутов в общинах. Они должны совмещать жилые дома, общественный транспорт, больницы, учебные заведения, места работы, админуслуги и общественные пространства.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам общин, территорий и внутри перемещенных лиц Украины.

Финансирование безбарьерных маршрутов

Программу "Создание безбарьерных маршрутов в населенных пунктах" включили в список программ публичных инвестиций.

"Пилотный этап показал, что когда работаем с маршрутом комплексно, в результате получаем не отдельные доступные элементы, а по маршруту, которым человек может беспрепятственно пользоваться ежедневно. Теперь масштабируем этот подход", - отметил министр Виталий Безгин.

Финансирование будет предусматривать софинансирование из местного бюджета — от 50 до 80% в зависимости от финансовой состоятельности общины.

Условия участия для общин

Для получения государственного финансирования община должна отвечать четким критериям. В список требований входят:

  • утвержденный безбарьерный маршрут;
  • наличие в маршруте многоквартирных жилых домов;
  • доступный общественный транспорт на маршруте или планы по его закупке;
  • наличие уполномоченного по безбарьерности и профильному подразделению;
  • создан местный совет безбарьерности.

Приоритет будет предоставляться маршрутам с разработанной и утвержденной проектной документацией или тем, где работа уже началась. Проекты будут представлены через государственную информационно-аналитическую систему DREAM.

Напомним, в прошлом году в Украине презентовали проект безбарьерных маршрутов "Движение без барьеров", реализуемое в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской "Безбарьерность".

Автор:
Татьяна Ковальчук

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