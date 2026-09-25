Понад 368 млн грн на безбар'єрні маршрути: які громади зможуть отримати державне фінансування

Уряд планує спрямувати понад 368 млн грн на створення безбар’єрних маршрутів у громадах. Вони мають поєднувати житлові будинки, громадський транспорт, лікарні, заклади освіти, місця роботи, адмінпослуги та громадські простори.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Фінансування безбар'єрних маршрутів

Програму "Створення безбар’єрних маршрутів в населених пунктах" включили до переліку програм публічних інвестицій.

"Пілотний етап показав, що коли працюємо з маршрутом комплексно, в результаті отримуємо не окремі доступні елементи, а маршрутом, яким людина може безперешкодно користуватися щодня. Тепер масштабуємо цей підхід", – зазначив міністр Віталій Безгін.

Фінансування передбачатиме співфінансування з місцевого бюджету — від 50% до 80% залежно від фінансової спроможності громади.

Умови участі для громад

Для отримання державного фінансування громада повинна відповідати чітким критеріям. До переліку вимог входять:

затверджений безбар’єрний маршрут;

наявність у маршруті багатоквартирних житлових будинків;

доступний громадський транспорт на маршруті або плани на його закупівлю;

наявність уповноваженого з безбар’єрності та профільнного підрозділу;

створена місцева рада безбар’єрності.

Пріоритет надаватиметься маршрутам із вже розробленою та затвердженою проєктною документацією або тим, де робота вже розпочалася. Проєкти подаватимуться через державну інформаційно-аналітичну систему DREAM.

Нагадаємо, торік в Україні презентували проєкт безбар'єрних маршрутів "Рух без бар'єрів", що реалізується в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність".