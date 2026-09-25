RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,95

44,78

EUR

51,69

51,45

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Понад 368 млн грн на безбар'єрні маршрути: які громади зможуть отримати державне фінансування

гривні
Уряд спрямує понад 368 млн грн на створення безбар’єрних маршрутів у громадах / Depositphotos

Уряд планує спрямувати понад 368 млн грн на створення безбар’єрних маршрутів у громадах. Вони мають поєднувати житлові будинки, громадський транспорт, лікарні, заклади освіти, місця роботи, адмінпослуги та громадські простори.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Фінансування безбар'єрних маршрутів

Програму "Створення безбар’єрних маршрутів в населених пунктах" включили до переліку програм публічних інвестицій. 

"Пілотний етап показав, що коли працюємо з маршрутом комплексно, в результаті отримуємо не окремі доступні елементи, а маршрутом, яким людина може безперешкодно користуватися щодня. Тепер масштабуємо цей підхід", – зазначив міністр Віталій Безгін.

Фінансування передбачатиме співфінансування з місцевого бюджету — від 50% до 80% залежно від фінансової спроможності громади.

Умови участі для громад

Для отримання державного фінансування громада повинна відповідати чітким критеріям. До переліку вимог входять:

  • затверджений безбар’єрний маршрут; 
  • наявність у маршруті багатоквартирних житлових будинків; 
  • доступний громадський транспорт на маршруті або плани на його закупівлю; 
  • наявність уповноваженого з безбар’єрності та профільнного підрозділу; 
  • створена місцева рада безбар’єрності.

Пріоритет надаватиметься маршрутам із вже розробленою та затвердженою проєктною документацією або тим, де робота вже розпочалася. Проєкти подаватимуться через державну інформаційно-аналітичну систему DREAM.

Нагадаємо, торік в Україні презентували проєкт безбар'єрних маршрутів "Рух без бар'єрів", що реалізується в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність".

Автор:
Тетяна Ковальчук
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
Івент

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності