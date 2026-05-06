Хто відповідає за громадський транспорт у містах України?

Коли автобус не приїхав за розкладом, трамвай зламався або маршрутка не зупинилась, то перше логічне питання пасажира: до кого скаржитися? Відповідь не така очевидна, як здається. За громадський транспорт в Україні відповідають одразу кілька рівнів влади і різні типи організацій. Розуміти цю структуру корисно не лише для скарг, а й для розуміння того, чому реформи в галузі просуваються повільно. Читайте на Delo.ua про те, як влаштована система управління міським транспортом і хто за що реально відповідає.

Що каже закон?

Правові та організаційні основи роботи транспорту в Україні визначають два ключових документи: Закон «Про транспорт» і Закон «Про автомобільний транспорт». Вони встановлюють загальні принципи, що транспорт є однією з найважливіших галузей економіки та суспільного виробництва і виконує правові, економічні та соціальні функції.

Але конкретна відповідальність за організацію громадського транспорту в містах за цим же законодавством покладена на місцеве самоврядування. Тобто держава задає рамку, а міста наповнюють її змістом.

Хто і за що відповідає: три рівні системи

Система управління комунальним транспортом в Україні має три рівні, і кожен із них відповідає за свою частину.

Місцева влада: мерія і департамент транспорту

Це головний відповідальний за все, що пасажир бачить і відчуває щодня. Виконавчі комітети міських рад та профільні департаменти транспорту визначають

політику пасажирських перевезень,

проводять конкурси для перевізників,

затверджують маршрути і розклади руху,

встановлюють тарифи.

Якість транспортної мережі, комфорт і реалізація реформ, і це зона відповідальності мерії.

Укртрансбезпека

Це державний орган, який контролює дотримання безпеки та ліцензійних умов перевізниками. Якщо перевізник порушує вимоги безпеки або працює без належних документів, це до Укртрансбезпеки.

Міністерство інфраструктури

Задає загальну нормативну рамку на рівні державної політики. Відповідає за законодавство, стандарти і стратегічний напрямок розвитку галузі, але не управляє конкретними маршрутами чи розкладами.

Хто безпосередньо перевозить пасажирів

Окрім органів влади, у системі є ще два типи виконавців.

Комунальні підприємства, як-то це міські КП, які забезпечують роботу електротранспорту та частини автобусних маршрутів. Громадський транспорт Києва обслуговується насамперед "Київпастрансом" і метрополітеном.

У Львові це "Львівелектротранс". У Вінниці, Харкові, Дніпрі, як власні комунальні підприємства. Саме вони отримують бюджетні дотації і несуть відповідальність за стан рухомого складу та якість перевезень на своїх маршрутах.

Приватні перевізники працюють за договорами з місцевою владою на визначених маршрутах. Місто проводить конкурс, визначає переможця і укладає договір на обслуговування маршруту. Теоретично це стимулює конкуренцію і якість. На практиці контроль за виконанням умов договору часто залишає бажати кращого.

Громадський транспорт Києва: як влаштована система в столиці

Громадський транспорт Києва має найскладнішу міську транспортну систему в країні. Відповідальність тут розподілена між кількома структурами:

Департамент транспортної інфраструктури КМДА формує політику, затверджує маршрути, контролює перевізників;

"Київпастранс" – комунальне підприємство, що обслуговує тролейбуси, трамваї та автобуси;

Київський метрополітен як окреме комунальне підприємство з власним фінансуванням і управлінням;

приватні перевізники — на частині автобусних маршрутів.

Пожаліти на роботу громадського транспорту в Києві можна через гарячу лінію департаменту. Скарги на порушення ліцензійних умов — до Укртрансбезпеки.

Де розмита відповідальність і чому це проблема

Розподіл відповідальності між місцевою владою, державними органами і перевізниками — це не просто адміністративна схема. Це джерело реальних проблем, які пасажири відчувають щодня.

Коли за комунальний транспорт відповідають одночасно мерія, Укртрансбезпека і Міністерство інфраструктури, виникає класична ситуація: кожен відповідає за своє, і ніхто не відповідає за результат. Місто може затвердити маршрут, але не проконтролювати його виконання. Держава може встановити стандарти безпеки, але не мати важелів впливу на якість обслуговування.

Саме тому більшість транспортних реформ в Україні (від впровадження е-квитків до оновлення рухомого складу) реалізуються нерівномірно і залежать насамперед від політичної волі конкретного міського голови, а не від системних механізмів.

Куди звертатися, якщо щось пішло не так?

Для пасажира практична схема виглядає так:

претензії до якості маршруту, розкладу, стану транспорту — до департаменту транспорту міської ради або мерії;

порушення безпеки, відсутність ліцензії, грубі порушення з боку перевізника — до Укртрансбезпеки;

системні проблеми на рівні законодавства чи державної політики — до Міністерства інфраструктури.

Так чи інакше, системна зміна громадського транспорту в українських містах можлива лише тоді, коли відповідальність буде не розмитою між рівнями влади, а чіткою і конкретною.