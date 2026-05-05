Транспортні дотації в Україні: огляд міст за обсягом держпідтримки

Питання про те, хто і скільки платить за громадський транспорт в Україні, стає дедалі актуальнішим. Тариф у київському метро про 8 грн регулярно викликає дискусії про "дірку в бюджеті". Але якщо подивитися ширше, виявляється, що дотаційний транспорт — це стандартна практика будь-якого міста, яке дбає про мобільність своїх мешканців.

Чому громадський транспорт майже ніколи не окупається

Перш ніж говорити про цифри, важливо зрозуміти логіку. Громадський транспорт у більшості країн світу не розглядається як комерційна послуга — він є частиною міської інфраструктури нарівні з дорогами, освітленням і водопостачанням. Ніхто не очікує, що вуличні ліхтарі "окупляться". Те саме стосується і метро.

Коли комунальний транспорт доступний і дешевий, місто отримує цілий ланцюжок переваг: менше заторів, менше забруднення повітря, більша мобільність працівників і студентів, вища економічна активність бізнесу. Тобто дотація на транспорт — це інвестиція, яка повертається місту через податки та економічне зростання, а не просто витратна стаття.

Саме тому навіть у найбагатших містах Європи частка бюджетного фінансування транспортних систем нерідко перевищує половину всіх витрат на їх утримання.

Рейтинг міст України за рівнем транспортної підтримки

Прямі транспортні дотації в Україні формуються з кількох джерел:

державні субвенції на придбання рухомого складу,

компенсації за пільговий проїзд,

кредити міжнародних фінансових організацій (ЄІБ та ЄБРР) під державні гарантії.

Розподіл цих коштів між містами нерівномірний і залежить від розміру міста, стану транспортної інфраструктури та пріоритетів державної політики.

На основі актуальних тенденцій розподілу бюджетних коштів можна виділити п'ять міст-лідерів.

Київ

Традиційно отримує найбільші обсяги держпідтримки в абсолютних цифрах. Сюди входять субвенції та міжнародні кредити на оновлення метрополітену, тролейбусного і трамвайного парків.

Громадський транспорт у Києві має досить складну систему, з кількома видами міського транспорту, і її утримання вимагає постійного фінансування з різних джерел одночасно.

Львів

Активно залучає держпідтримку та міжнародне фінансування на модернізацію трамвайної мережі та закупівлю автобусів.

Місто послідовно оновлює рухомий склад і розвиває маршрутну мережу, що робить його одним із лідерів за якістю громадського транспорту серед обласних центрів.

Житомир

Отримує значні дотації, близько 20% від міського бюджету на розвиток комунальної інфраструктури, включно з транспортом. Для міста такого розміру це суттєвий показник держпідтримки.

Хмельницький

Демонструє схожі цифри, де рівень підтримки транспортної системи також сягає близько 20% від міського бюджету. Місто використовує ці кошти для забезпечення стабільного функціонування комунального транспорту в умовах воєнного часу.

Вінниця

Виділяється не стільки обсягом дотацій, скільки їхньою ефективністю. Місто стабільно отримує високі оцінки за якість громадського транспорту серед українських міст. І при цьому значна частина цього результату досягнута саме через системне муніципальне та державне фінансування.

Що визначає розмір дотацій

Обсяг держпідтримки для конкретного міста формується під впливом кількох ключових факторів.

Державні субвенції, тобто цільові кошти на придбання тролейбусів і трамваїв. Це найбільш прозорий і передбачуваний канал фінансування, який безпосередньо впливає на оновлення рухомого складу.

Кредити міжнародних фінансових організацій, як-то ЄІБ і ЄБРР регулярно фінансують транспортні проекти в українських містах під державні гарантії. Такі кредити дозволяють реалізовувати масштабні проекти модернізації, які місто самостійно не потягне.

Компенсації за пільговий проїзд — окрема стаття, яка з ухваленням законопроєкту №5651-2 має стати прозорішою. Наразі саме нечіткість цього механізму є однією з головних причин фінансового виснаження перевізників.

Також не забуваємо і про воєннний фактор, де міста, що приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб, отримують пріоритет у розподілі фінансування. Це логічно, адже більше мешканців означає більше навантаження на транспортну систему і більшу соціальну потребу в доступному проїзді.

Дотації, як міська політика

Дискусія про "дешевий проїзд як аномалію" часто ігнорує просту річ: люди оплачують громадський транспорт не лише у турнікеті. Вони роблять це через податки, які формують міський бюджет. Частина цих коштів повертається у транспортну систему, яка забезпечує функціонування всієї міської економіки.

Медики, вчителі, комунальні працівники, студенти, як категорії населення, що найсильніше залежать від доступності комунального транспорту. Різке підвищення тарифів завжди має прямі соціальні наслідки, і міста, які це розуміють, свідомо зберігають дотаційну модель.

Питання не в тому, чи повинен транспорт дотуватися. Питання в тому, наскільки прозоро і ефективно використовуються ці кошти. І саме над цим зараз і працює Україна.