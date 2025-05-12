Папа Лев XIV сравнил ИИ-эпоху с вызовами индустриальной революции

Папа Лев XIV, первый американский понтифик, в своем пророческом обращении к Коллегии кардиналов наметил свое видение будущего Католической церкви, ставя искусственный интеллект в центр современных богословских и социальных вызовов. Об этом пишет The Independent.

Новый лидер Католической церкви Папа Лев XIV определил искусственный интеллект как один из важнейших вопросов, с которыми сегодня сталкивается человечество , в частности, подчеркнув, что ИИ создает серьезные вызовы для защиты "человеческого достоинства, справедливости и труда".

В своей речи к кардиналам понтифик вспомнил своего тезку Папу Льва XIII, который известен тем, что заложил основы современной католической социальной мысли. Папа Лев XIII, возглавлявший Католическую церковь с 1878 по 1903 год, вошел в историю как реформатор, решительно ответивший на вызовы индустриальной революции. Его понтификат совпал с периодом стремительных социальных и экономических смен, когда миллионы рабочих по всему миру оказались в условиях эксплуатации, бедности и отсутствия элементарных трудовых прав. Самым выдающимся достижением его понтификата стала энциклика Rerum Novarum ("О революционных переменах"), опубликованная в 1891 году, положившая начало современному католическому социальному учению.

В этом документе Папа открыто признал несправедливость существующего экономического порядка и поддержал права рабочих. Он призвал к справедливой заработной плате, достойным условиям труда, созданию профсоюзов и вмешательству государства для защиты наиболее уязвимых. Лев XIII считал, что экономическая система должна строиться на основе нравственности, солидарности и ответственности, а не на алчности или бездушном стремлении прибыли. В то же время он отверг крайности революционного социализма, предлагая христианское видение справедливого общества. В своей позиции Папа стремился добиться баланса между защитой традиционных христианских ценностей и необходимостью социальных реформ. Таким образом, его понтификат не только ответил на вызовы эпохи, но и заложил основы для дальнейшего развития католической доктрины в сфере труда, социальной справедливости и человеческого достоинства, что до сих пор остается актуальным в XXI веке.

В своем обращении к кардиналам Папа Лев XIV сравнил современную ситуацию с технологиями искусственного интеллекта с той, которую переживала церковь во время промышленной революции и правления папы Лев XIII . Он отметил: "В наши дни Церковь предлагает всем сокровищницу своего социального учения в ответ на еще одну индустриальную революцию и на развитие в сфере искусственного интеллекта".

Указывая на важность этой проблемы для его понтификата, Папа Лев XIV объяснил, почему избрал свое папское имя и среди других причин это связано с ролью, которую сыграл Папа Лев XIII в контексте первой великой индустриальной революции и отстаивания прав людей. Следует отметить, что фактически в своей первой речи новый понтифик сделал акцент на нравственном внедрении ИИ, которое является приоритетом всех существующих правовых подходов, в частности закона о ИИ, принятого в ЕС.