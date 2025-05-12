Папа Лев XIV порівняв ШІ-епоху з викликами індустріальної революції

Папа Лев XIV, перший американський понтифік, в своєму пророчому зверненні до Колегії кардиналів окреслив своє бачення майбутнього Католицької церкви, ставлячи штучний інтелект у центр сучасних богословських і соціальних викликів. Про це пишеThe Independent.

Новий лідер Католицької церкви, Папа Лев XIV, визначив штучний інтелект як одне з найважливіших питань, з якими сьогодні стикається людство, зокрема, підкресливши, що ШІ створює серйозні виклики для захисту "людської гідності, справедливості та праці".

В своїй промові до кардиналів понтифік згадав свого тезку Папу Лева XIII, який відомий тим, що заклав основи сучасної католицької соціальної думки. Папа Лев XIII, який очолював Католицьку церкву з 1878 по 1903 рік, увійшов в історію як реформатор, який рішуче відповів на виклики індустріальної революції. Його понтифікат збігся з періодом стрімких соціальних і економічних змін, коли мільйони робітників по всьому світу опинилися в умовах експлуатації, бідності та відсутності елементарних трудових прав. Найвизначнішим досягненням його понтифікату стала енцикліка Rerum Novarum ("Про революційні зміни"), опублікована в 1891 році, яка поклала початок сучасному католицькому соціальному вченню.

У цьому документі Папа відкрито визнав несправедливість існуючого економічного порядку та висловив підтримку правам робітників. Він закликав до справедливої заробітної плати, гідних умов праці, створення профспілок і втручання держави для захисту найуразливіших. Лев XIII вважав, що економічна система повинна будуватися на засадах моральності, солідарності та відповідальності, а не на жадібності чи бездушному прагненні прибутку. Водночас він відкинув крайнощі революційного соціалізму, пропонуючи натомість християнське бачення справедливого суспільства. У своїй позиції Папа прагнув досягти балансу між захистом традиційних християнських цінностей і необхідністю соціальних реформ. Таким чином, його понтифікат не лише відповів на виклики епохи, а й заклав підвалини для подальшого розвитку католицької доктрини у сфері праці, соціальної справедливості та людської гідності, що й досі залишається актуальним у XXI столітті.

У своєму зверненні до кардиналів Папа Лев XIV порівняв сучасну ситуацію з технологіями штучного інтелекту з тією, яку переживала Церква під час промислової революції і правління папи Лев XIII. Він зазначив: "У наші дні Церква пропонує всім скарбницю свого соціального вчення у відповідь на ще одну індустріальну революцію та на розвиток у сфері штучного інтелекту".

Вказуючи на важливість цієї проблеми для його понтифікату, Папа Лев XIV пояснив, чому обрав своє папське ім’я і серед інших причин це пов’язано з роллю, яку відіграв Папа Лев XIII в контексті першої великої індустріальної революції і відстоювання прав людей. Слід зазначити, що фактично в своїй першій промові новий понтифік зробив акцент на етичне запровадження ШІ, яке є пріоритетом всіх існуючих правових підходів, зокрема закону про ШІ, прийнятого в ЄС.