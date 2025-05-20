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Почти 6 миллиардов гривен взыскано госисполнителями за 4 месяца 2025 года
По состоянию на 1 мая 2025 года органами Государственной исполнительной службы (ГИС) по всей стране фактически выполнено более 611 тысяч исполнительных документов, по которым взыскано почти 6 млрд гривен. Всего на исполнении в ГИС на начало мая находилось почти 3,8 млн документов на сумму свыше 1,49 трлн грн. Завершено 826 252 документа более чем на 42,6 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистические данные Министерства юстиции Украины.
Взыскание средств в госбюджет.
Государственные исполнители фактически выполнили 449 457 решений, по которым взыскано 2,08 млрд гривен в бюджет страны. В общей сложности подлежало выполнению 1 963 638 документов на общую сумму более 58,5 млрд грн. В настоящее время завершено 594 830 исполнительных производств на общую сумму более 6,3 млрд грн.
Взыскания, связанные с трудовым правоотношением.
За отчетный период фактически исполнено 2 816 документов о взыскании задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями на 159,4 млн грн. В общей сложности подлежало выполнению 35 129 документов на общую сумму более 1,86 млрд грн. В настоящее время завершено 3109 таких документов на сумму 169 млн грн.
Взыскание алиментов.
По состоянию на 1 мая органами государственной исполнительной службы взыскано 4,93 млрд грн алиментов. Кроме того, к 148,8 тысячам должников применены ограничения, предусмотренные законом: запрет выезда за границу, управление транспортными средствами, пользование оружием и т.д.
Исполнительный сбор.
Исполнительный сбор, взимаемый в бюджет в случае фактического исполнения решения, составил 769 млн грн.
Ранее сообщалось, что государственная исполнительная служба наложила арест на все имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Всеволода Князева.