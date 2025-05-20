Почти 6 миллиардов гривен взыскано госисполнителями за 4 месяца 2025 года

По состоянию на 1 мая 2025 года органами Государственной исполнительной службы (ГИС) по всей стране фактически выполнено более 611 тысяч исполнительных документов, по которым взыскано почти 6 млрд гривен. Всего на исполнении в ГИС на начало мая находилось почти 3,8 млн документов на сумму свыше 1,49 трлн грн. Завершено 826 252 документа более чем на 42,6 млрд грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистические данные Министерства юстиции Украины.

Взыскание средств в госбюджет.

Государственные исполнители фактически выполнили 449 457 решений, по которым взыскано 2,08 млрд гривен в бюджет страны. В общей сложности подлежало выполнению 1 963 638 документов на общую сумму более 58,5 млрд грн. В настоящее время завершено 594 830 исполнительных производств на общую сумму более 6,3 млрд грн.

Взыскания, связанные с трудовым правоотношением.

За отчетный период фактически исполнено 2 816 документов о взыскании задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями на 159,4 млн грн. В общей сложности подлежало выполнению 35 129 документов на общую сумму более 1,86 млрд грн. В настоящее время завершено 3109 таких документов на сумму 169 млн грн.

Взыскание алиментов.

По состоянию на 1 мая органами государственной исполнительной службы взыскано 4,93 млрд грн алиментов. Кроме того, к 148,8 тысячам должников применены ограничения, предусмотренные законом: запрет выезда за границу, управление транспортными средствами, пользование оружием и т.д.

Исполнительный сбор.

Исполнительный сбор, взимаемый в бюджет в случае фактического исполнения решения, составил 769 млн грн.

Ранее сообщалось, что государственная исполнительная служба наложила арест на все имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Всеволода Князева.