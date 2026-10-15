Почти 8 тысяч украинских компаний сменили регион регистрации с начала года

За три квартала 2026 года 7 892 украинских компаний изменили регион своего юридического адреса, осуществив в общей сложности 8 259 перерегистраций, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

В прошлом году за этот же период 8822 компании осуществили 9250 изменений юридических адресов. Общее количество сделок превышает число компаний, поскольку отдельные юридические лица в течение отчетного периода изменяли регион регистрации несколько раз.

Сферы деятельности и география переездов

Почти треть предприятий, которые меняли юридический адрес в этом году, работают в сфере оптовой торговли – 2 332 компании (29,5%). К другим заметным отраслям относятся:

строительство зданий - 463 компании (5,9%);

операции с недвижимостью - 386 бизнесов (4,9%);

сельское хозяйство - 363 предприятия (4,6%);

розничная торговля - 339 компаний (4,3%);

наземный и трубопроводный транспорт - 309 бизнесов (3,9%);

торговля автотранспортом - 275 компаний (3,5%);

сектор информационных технологий - 275 компаний (3,5%);

специализированные строительные работы - 172 предприятия (2,2%);

другие направления деятельности - 2 978 компаний (37,7%).

Самым популярным направлением остается переезд из Киева в Киевскую область (468 компаний), тогда как в обратном направлении – из области в столицу – отправились 350 бизнесов. Также значительная часть юридических лиц изменила регистрацию из Киева в Запорожскую (340) и Харьковскую области (331). Пятерку самых популярных маршрутов замыкает переезд из Днепропетровщины в Киев (322 компании).

В восьми регионах зафиксирован чистый приток бизнеса: лидерами стали Сумщина (+412 компаний), Харьковщина (+406) и Запорожская область (+401). Положительный баланс также имеют Львовская (161), Херсонская (109), Черниговская (34), Закарпатская (27) и Черновицкая (8) области. В то же время в 17 регионах выехало больше предприятий, чем прибыло, а наибольший отток наблюдался в Киеве (-559) и Днепропетровщине (-378).

Крупнейшие компании по объему доходов

Юридический адрес меняли и компании по рейтингу "Индекс Опендатабота 2026". В частности, шахтоуправление "Покровское" переехало из Донецкой области в Запорожскую область, а компания "Визиум Технолоджис" (бывшая "ГЕЙМДЕВ", бренд "SLOTS CITY") перерегистрировалась из Киева в Херсонскую область.

Наибольший доход за два квартала 2026 среди таких компаний получило ООО "Параллель-М ЛТД" (сеть АЗК "Parallel", импорт и торговля горючим) — 9,18 миллиарда гривен при переезде из Запорожской в Полтавскую область. На второй строчке оказалось шахтоуправление "Покровское" (доход 6,31 млрд грн), а третью позицию заняло ООО "Подорожник Киев" (доход 5,22 млрд грн), изменившее Львовщину на Харьковщину.

В десятку лидеров по выручке за первое полугодие также вошли "Галичина-Табак" (4,26 млрд грн), "СТВ Центр" (4,12 млрд грн), "Интербизнес" (3,92 млрд грн), "Арион Трейд" (3,83 млрд грн), "Марс Украина" (2,84 млрд грн), и "СК Энерджи Групп" (2,13 млрд грн). Последнее предприятие оказалось самым активным — компания четырежды девять месяцев меняла юридический адрес между Киевом и Харьковской областью.

Аналитики отмечают, что изменение юридического адреса в реестрах не всегда означает физическую релокацию производства. В целом с 2022 по 2024 год включительно компании меняли адрес 27 776 раз. По данным Минэкономики, с начала полномасштабного вторжения к прошлому году 1 955 компаний подавали заявку на программу безвозмездной релокации имущества и мощностей, действовавшую до начала 2025 года. В настоящее время ведомство формирует новый перечень, в который поступило 12 заявок.

Напомним, ранее сообщалось, что каждая одиннадцатая компания с нулевым доходом не отчитывается о выручке уже пять лет. Более 52 тысяч предприятий в Украине по меньшей мере два года подряд подавали отчеты без дохода, а почти 4,6 тысяч бизнесов делают это в течение пяти лет, причем почти 30% таких компаний зарегистрировано в Киеве.