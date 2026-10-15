Майже 8 тисяч українських компаній змінили регіон реєстрації з початку року

За три квартали 2026 року 7 892 українські компанії змінили регіон своєї юридичної адреси, здійснивши загалом 8 259 перереєстрацій, що на 11% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Опендатабот".

Торік за цей же період 8 822 компанії здійснили 9 250 змін юридичних адрес. Загальна кількість операцій перевищує число компаній, оскільки окремі юридичні особи протягом звітного періоду змінювали регіон реєстрації кілька разів.

Сфери діяльності та географія переїздів

Майже третина підприємств, які змінювали юридичну адресу цьогоріч, працюють у сфері оптової торгівлі — 2 332 компанії (29,5%). До інших помітних галузей належать:

будівництво будівель — 463 компанії (5,9%);

операції з нерухомістю — 386 бізнесів (4,9%);

сільське господарство — 363 підприємства (4,6%);

роздрібна торгівля — 339 компаній (4,3%);

наземний і трубопровідний транспорт — 309 бізнесів (3,9%);

торгівля автотранспортом — 275 компаній (3,5%);

сектор інформаційних технологій — 275 компаній (3,5%);

спеціалізовані будівельні роботи — 172 підприємства (2,2%);

інші напрями діяльності — 2 978 компаній (37,7%).

Найпопулярнішим напрямком залишається переїзд із Києва до Київської області (468 компаній), тоді як у зворотному напрямку — з області до столиці — вирушили 350 бізнесів. Також значна частина юридичних осіб змінила реєстрацію з Києва до Запорізької (340) та Харківської областей (331). П'ятірку найпопулярніших маршрутів замикає переїзд із Дніпропетровщини до Києва (322 компанії).

Загалом у восьми регіонах зафіксовано чистий приплив бізнесу: лідерами стали Сумщина (+412 компаній), Харківщина (+406) та Запорізька область (+401). Позитивний баланс також мають Львівська (+161), Херсонська (+109), Чернігівська (+34), Закарпатська (+27) та Чернівецька (+8) області. Водночас у 17 регіонах виїхало більше підприємств, ніж прибуло, а найбільший відтік спостерігався в Києві (-559) та на Дніпропетровщині (-378).

Найбільші компанії за обсягом доходів

Юридичну адресу змінювали й компанії з рейтингу "Індекс Опендатаботу 2026". Зокрема, шахтоуправління "Покровське" переїхало з Донеччини до Запорізької області, а компанія "Візіум Технолоджіс" (колишня "ГЕЙМДЕВ", бренд "SLOTS CITY") перереєструвалася з Києва на Херсонщину.

Найбільший дохід за два квартали 2026 року серед таких компаній отримало ТОВ "Параллель-М ЛТД" (мережа АЗК "Parallel", імпорт та торгівля пальним) — 9,18 мільярда гривень при переїзді із Запорізької до Полтавської області. На другій сходинці опинилося шахтоуправління "Покровське" (дохід 6,31 млрд грн), а третю позицію посіло ТОВ "Подорожник Київ" (дохід 5,22 млрд грн), яке змінило Львівщину на Харківщину.

У десятку лідерів за виручкою за перше півріччя також увійшли "Галичина-Табак" (4,26 млрд грн), "СТВ Центр" (4,12 млрд грн), "Інтербізнес" (3,92 млрд грн), "Аріон Трейд" (3,83 млрд грн), "Марс Україна" (2,84 млрд грн), "Совтрейдінг-Л" (2,28 млрд грн) та "СК Енерджі Груп" (2,13 млрд грн). Останнє підприємство виявилося найактивнішим — компанія чотири рази за дев'ять місяців змінювала юридичну адресу між Києвом та Харківською областю.

Аналітики зазначають, що зміна юридичної адреси в реєстрах не завжди означає фізичну релокацію виробництва. Загалом із 2022 до 2024 року включно компанії змінювали адресу 27 776 разів. За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення до минулого року 1 955 компаній подавали заявку на програму безоплатної релокації майна та потужностей, яка діяла до початку 2025 року. Наразі відомство формує новий перелік, до якого надійшло 12 заявок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кожна одинадцята компанія з нульовим доходом не звітує про виручку вже п'ять років. Понад 52 тисячі підприємств в Україні щонайменше два роки поспіль подавали звіти без доходу, а майже 4,6 тисячі бізнесів роблять це протягом п'яти років, причому майже 30% таких компаній зареєстровано в Києві.