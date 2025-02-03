Подразделение Raiffeisen зарабатывает на компаниях-поставщиках армии РФ – Bloomberg

Российское подразделение австрийского Raiffeisen получило более 62 миллионов рублей ($620 000) в качестве гонораров за свои услуги от одной российской химической компании в прошлом году. Эта фирма снабжала подсанкционной компанией составляющие, необходимые для производства военных систем.

Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на документы, с которыми ему удалось ознакомиться.

Как утверждает агентство, Raiffeisen Bank International (RBI) зарабатывает деньги на фирмах, обеспечивающих армию Владимира Путина. Резкая перестройка российской экономики после вторжения в Украину вовлекла большое количество гражданских компаний в военные цепочки поставок. Поскольку Raiffeisen не покинул Россию сразу после вторжения, он фактически застрял в этой стране.

В публикации утверждается, что в ответ на вопрос Bloomberg представитель банка заявил, что финансовое учреждение придерживается всех соответствующих санкций в отношении российских компаний, в частности, введенных Европейским Союзом, США и Великобританией.

"RBI внедрил системы, инструменты и процедуры мониторинга и проверки, чтобы гарантировать, что все транзакции и деловые операции должным образом контролируются и строго соответствуют применяемому закону о санкциях", — сообщил представитель Raiffeisen.

Однако отмечается, что Raiffeisen получил свыше €1 млрд. прибыли после уплаты налогов от своего российского подразделения за первые три квартала прошлого года. Это составило почти 50% прибыли, полученной группой в целом, и более чем вдвое больше, чем подразделение заработало за два полных года до полномасштабного вторжения РФ в Украину. За тот же девятимесячный период банк выплатил России €277 млн ​​налогов.

Однако контроль за капиталом, введенный Москвой, означает, что Raiffeisen не смог получить доступ к прибыли в течение многих лет и, как следствие, накопил €4,4 млрд застрявшего в России избыточного капитала.

Какие клиенты Raiffeisen сотрудничают с ВПК РФ

По данным Bloomberg , в отчетах фигурируют многие российские компании, которые находятся или не находятся под санкциями, в частности Unichim, Rawenstvo, "Гранит-Электрон", Пролетарский завод, Totalelectro, Smolensk Aviation Factory и т.д.

Банковские выписки не находящегося под санкциями российского производителя химикатов Unichim показывают, что в прошлом году он заплатил Raiffeisen комиссионные, а также расходы на переводы, сборы за обслуживание счетов и сборы, связанные с валютными операциями. Выписки также показывают, что Unichim поставлял кислоты находящейся под санкциями российской фирме Rawenstvo, в том числе для российского правительственного проекта, который, по словам европейских чиновников, разрабатывает и модернизирует платформы и боеприпасы для систем залпового огня и планирующих бомб.

Rawenstvo разрабатывает и производит навигационные радиолокационные системы согласно данным Министерства финансов США. Компания является подразделением также санкционированного государственного концерна "Гранит-Электрон", производящего ключевые элементы ракетных систем, такие как системы автоматического управления и системы радиоэлектронной борьбы для российского флота.

Может ли Raiffeisen прекратить деятельность в России



Еще в 2023 году Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от RBI сократить деятельность в России, что банк вроде бы начал делать – в III квартале 2024 года он снизил кредитный портфель на 25%. Но прекратить работу в РФ полностью он не может, ведь его признали системно значимым банком, и выход нуждается в разрешении российских властей.

Чтобы выйти из России, банк должен найти покупателя и получить соответствующее разрешение. Но даже если это произойдет, ему придется продать бизнес со скидкой 60% от его стоимости , а также заплатить так называемый "налог на выход" — 35% от суммы сделки.

Таким образом, потери для финансового учреждения могут быть настолько велики, что выход из РФ для него просто экономически невыгоден.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ готовится к выходу Raiffeisen. Bank с рынка . В Райффайзенбанке отказались комментировать "слухи и домыслы" и попросили ориентироваться на официальную информацию на сайте ЦБ.