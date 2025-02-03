Підрозділ Raiffeisen заробляє на компаніях-постачальниках армії РФ – Bloomberg

Російський підрозділ австрійського Raiffeisen отримав понад 62 мільйони рублів ($620 000) як гонорари за свої послуги від однієї російської хімічної компанії минулого року. Ця фірма постачала підсанкційній компанії складові, необхідні для виробництва військових систем.

Про це повідомило Bloomberg, посилаючись на документи, з якими йому вдалося ознайомитися.

Так, як стверджує агентство, Raiffeisen Bank International (RBI) заробляє гроші на фірмах, які забезпечують армію Володимира Путіна. Різка перебудова російської економіки після вторгнення в Україну втягнула велику кількість цивільних компаній у військові ланцюжки поставок. Оскільки Raiffeisen не залишив Росію відразу після вторгнення, тепер він фактично застряг у цій країні.

У публікації стверджується, що у відповідь на запитання Bloomberg представник банку заявив, що фінансова установа дотримується всіх відповідних санкцій щодо російських компаній, зокрема ті, які запроваджено Європейським Союзом, США та Великою Британією.

"RBI впровадив системи, інструменти та процедури моніторингу та перевірки, щоб гарантувати, що всі транзакції та ділові операції належним чином контролюються і суворо відповідають закону, що застосовується, про санкції", — повідомив представник Raiffeisen.

Однак зазначається, що Raiffeisen отримав понад €1 млрд прибутку після сплати податків від свого російського підрозділу за перші три квартали минулого року. Це становило майже 50% прибутку, отриманого групою в цілому, і більш ніж удвічі більше, ніж підрозділ заробив за два повні роки до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За той самий дев'ятимісячний період банк виплатив Росії €277 млн ​​податків.

Однак контроль за капіталом, введений Москвою, означає, що Raiffeisen не міг отримати доступ до прибутку протягом багатьох років і, як наслідок, накопичив €4,4 млрд надлишкового капіталу, що застряг у Росії.

Які клієнти Raiffeisen співпрацюють с ВПК РФ

За даними Bloomberg, у звітах фігурує багато російських компаній, які перебувають чи не перебувають під санкціями, зокрема Unichim, Rawenstvo, "Граніт-Електрон", Пролетарський завод, Totalelectro, Smolensk Aviation Factory тощо.

Банківські виписки російського виробника хімікатів Unichim, який не перебуває під санкціями, показують, що торік він заплатив Raiffeisen комісійні, а також витрати на перекази, збори за обслуговування рахунків та збори, пов'язані з валютними операціями. Виписки також показують, що Unichim постачав кислоти російській фірмі Rawenstvo, що знаходиться під санкціями, у тому числі для російського урядового проекту, який, за словами європейських урядовців, розробляє і модернізує платформи та боєприпаси для систем залпового вогню та плануючих бомб.

Rawenstvo розробляє та виробляє навігаційні радіолокаційні системи, згідно з даними Міністерства фінансів США. Компанія є підрозділом також санкціонованого державного концерну "Граніт-Електрон", який виробляє ключові елементи ракетних систем, такі як системи автоматичного управління та системи радіоелектронної боротьби для російського флоту.

Чи може Raiffeisen припинити діяльність в Росії



Ще у 2023 році Європейський центральний банк (ЄЦБ) вимагав від RBI скоротити діяльність у Росії, що банк начебто почав робити – у III кварталі 2024 року він зменшив кредитний портфель на 25%. Але припинити роботу в РФ повністю він не може, адже його визнали системно значущим банком, і вихід потребує дозволу російської влади.

Щоб вийти з Росії, банк має знайти покупця та отримати дозвіл кремлівської влади. Але навіть якщо це станеться, йому доведеться: продати бізнес зі знижкою 60% від його вартості, а також заплатити так званий "податок на вихід" – 35% від суми угоди.

Таким чином, втрати дляфінансової установи можуть бути настільки великими, що вихід із РФ для нього просто економічно невигідний.

Раніше повідомлялося, що Центробанк РФ готується до виходу Raiffeisen Bank з ринку. У Райффайзенбанку відмовилися коментувати "чутки та домисли" та попросили орієнтуватися на офіційну інформацію на сайті ЦБ.