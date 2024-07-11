Центробанк РФ готується до виходу Raiffeisen Bank з ринку

Центробанк країни-агресора РФ готується виключити Райффайзенбанк із переліку системно значущих банків.

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Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на близькі до регулятора джерела.

Як заявив один зі співробітників великого банку, вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку - це "логічний крок" та "питання часу".

Європейський регулятор з 2022 року вимагає від Райффайзенбанку згорнути діяльність у Росії, і фінустанова продовжує йти цим шляхом, розповів близький до Центробанку РФ співрозмовник російських видань. Однак він уточнив, що наразі не має "точної інформації" з цього питання.

У Центробанку заявили, що не дають попередніх оцінок щодо змін у переліку системно значущих банків, який оновлюється щорічно.

"Під час формування списку ми завжди враховуємо зміни у масштабах діяльності та значущості банків", — підкреслив представник регулятора.

Натомість у Райффайзенбанку відмовилися коментувати "чутки та домисли" та попросили орієнтуватися на офіційну інформацію на сайті ЦБ.

Райффайзенбанк, що входить до австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI), а також "Юнікредит" ("дочка" італійської UniCredit) залишилися останніми великими західними банками, які продовжують працювати в Росії і підтримують перекази через SWIFT.

Раніше Європейський центральний банк заявив, що вимагає, щоб група RBI сформувала план дій зі скорочення своєї присутності на російському ринку.

США погрожують відключити Raiffeisen Bank від американської фінансової системи

Австрійський Raiffeisen Bank International, найбільший західний банк, який продовжує працювати в РФ, отримав лист від Міністерства фінансів США з попередженням, що фінустанові можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у країні-агресорі.

Лист надійшов до банку 6 травня, а вже через два дні Raiffeisen Bank повідомив про рішення вийти з сумнівної угоди про викуп частки російського олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag.

Після цього глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Як повідомив прессекретар Raiffeisen Bank International Крістоф Данц, наразі правління найбільшого західного банку, який продовжує працювати в РФ, вважає продаж російського "Райффайзен Банку" оптимальним варіантом деконсолідації.