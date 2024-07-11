Центробанк РФ готовится к выходу Raiffeisen Bank с рынка

Центробанк страны-агрессора РФ готовится исключить Райффайзенбанк из перечня системно важных банков.

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на близкие к регулятору источники.

Как заявил один из сотрудников крупного банка, выход Raiffeisen Bank International с российского рынка – это «логический шаг» и «вопрос времени».

Европейский регулятор с 2022 года требует от Райффайзенбанка свернуть деятельность в России, и финучреждение продолжает идти по этому пути, рассказал близкий к Центробанку РФ собеседник российских изданий. Однако он уточнил, что пока нет «точной информации» по этому вопросу.

В Центробанке заявили, что не дают предварительных оценок по изменениям в перечне системно значимых банков, который обновляется ежегодно.

«При формировании списка мы всегда учитываем изменения в масштабах деятельности и значимости банков», — подчеркнул представитель регулятора.

В Райффайзенбанке отказались комментировать «слухи и домыслы» и попросили ориентироваться на официальную информацию на сайте ЦБ.

Райффайзенбанк, входящий в австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI), а также "Юникредит" ("дочка" итальянской UniCredit) остались последними крупными западными банками, продолжающими работать в России и поддерживающими переводы через SWIFT.

Ранее Европейский центральный банк заявил, что требует, чтобы группа RBI сформировала план действий по сокращению своего присутствия на российском рынке .

США угрожают отключить Raiffeisen Bank от американской финансовой системы

Австрийский Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк, продолжающий работать в РФ, получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что финучреждению могут ограничить доступ к американской финансовой системе через бизнес в стране-агрессоре.

Письмо поступило в банк 6 мая, а уже через два дня Raiffeisen Bank сообщило о решении выйти из сомнительного соглашения о выкупе доли российского олигарха Олега Дерипаски в строительной компании Strabag.

После этого глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжения Европейский центральный банк (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

Как сообщил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International Кристоф Данц, в настоящее время правление крупнейшего западного банка, продолжающего работать в РФ, считает продажу российского "Райффайзен Банка" оптимальным вариантом деконсолидации.