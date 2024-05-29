Райффайзенбанк перестанет открывать накопительные счета для россиян

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), неоднократно заявлявший о намерениях выйти с российского рынка, объявил о новых ограничениях для своих клиентов в России.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Это решение было принято после того, как Европейский центральный банк потребовал от RBI резко сократить бизнес в Российской Федерации.

Согласно сообщению, начиная с 1 июня, банк перестанет открывать новые накопительные счета по тарифам "На ежедневный остаток", "К подписке" и "Ключевой". По данным на официальном сайте, в ассортименте RBI больше нет других подобных продуктов.

Причины такого решения в банке объясняют тем, что рыночные условия претерпели существенные изменения, и финучреждение наблюдает устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на этот вид продукта.

Кроме того, с 3 июня клиенты Райффайзенбанка в России больше не будут иметь возможности открывать новые депозитные счета. Депозитные продукты "Фиксированный" и "Классический" будут архивированы, а пролонгация действующих вкладов станет недоступной.

Российский Райффайзенбанк, входящий в двадцатку крупнейших банков РФ по объему активов и включенный Центробанком России в перечень системно значимых, остается главным финансовым каналом, связывающим российскую экономику с мировыми рынками.

Raiffeisen Bank: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам. По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладывались.

В начале мая глава группы RBI Йоханн Штробль сообщил, что в третьем квартале 2024 г. банковская группа начнет выполнять распоряжения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

Как писали журналисты, за первые девять месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Добавим, что за прошлый год западные банки, оставшиеся работать в России, уплатили стране свыше €800 млн. налогов. Это в четыре раза больше, чем в довоенный 2021 год. 7 европейских банков с активами в РФ, а именно Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, заявили об общей прибыли в 2023 году, которая составляет более €3 млрд.

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