Райффайзенбанк припинить відкривати накопичувальні рахунки для росіян

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), який неодноразово заявляв про наміри вийти з російського ринку, оголосив про нові обмеження для своїх клієнтів у Росії.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Це рішення було прийняте після того, як Європейський центральний банк вимагав від RBI різко скоротити бізнес у Російській Федерації.

Згідно з повідомленням, починаючи з 1 червня, банк припинить відкривати нові накопичувальні рахунки за тарифами "На щоденний залишок", "До передплати" та "Ключовий". За даними на офіційному сайті, в асортименті RBI більше немає інших подібних продуктів.

Причини такого рішення у банку пояснюють тим, що ринкові умови зазнали суттєвих змін, і фінустанова спостерігає стійке зниження попиту з боку клієнтів на цей вид продукту.

Крім того, з 3 червня клієнти Райффайзенбанку в Росії більше не матимуть можливості відкривати нові депозитні рахунки. Депозитні продукти "Фіксований" та "Класичний" будуть архівовані, а пролонгація діючих вкладів стане недоступною.

Російський Райффайзенбанк, який входить до двадцятки найбільших банків РФ за обсягом активів і включений Центробанком Росії до переліку системно значущих, залишається головним фінансовим каналом, що пов'язує російську економіку зі світовими ринками.

Raiffeisen Bank: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам. За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

На початку травня глава групи RBI Йоханн Штробль повідомив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Додамо, що за минулий рік західні банки, які залишились працювати в Росії, сплатили країні понад €800 млн податків. Це вчетверо більше, ніж у довоєнний 2021 рік. 7 європейських банків з активами в РФ, а саме Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP заявили про загальний прибуток у 2023 році, який становить понад €3 млрд.

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