Польша на 58,25 млн евро поддержит бизнес-проекты своих компаний в Украине: на что пойдут деньги

В Польше стартовала государственная программа льготного кредитования "Кредит для участия в восстановлении Украины". Речь идет не менее 250 млн злотых или примерно 58,25 млн евро для польских компаний, которые инвестируют и реализуют бизнес-проекты в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

По условиям программы максимальная сумма кредита на предприятие составляет 10 миллионов злотых (2,33 млн евро), процентная ставка – 2%, а срок погашения – 12 лет. Заявки от бизнеса уже начали принимать три компании-партнера польского Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Благодаря государственной программе "Кредит для участия в восстановлении Украины" польские компании получат льготные средства для инвестиций в восстановление украинской инфраструктуры. Также эти средства можно использовать на услуги по подготовке технико-экономических обоснований или инвестиционных проектов, организации логистики и развития двусторонней торговли", — пояснила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Льготные кредиты польские компании могут использовать на:

транспортировку, хранение и логистику товаров и услуг для населения и строительных материалов, техники, технологий и других ресурсов, необходимых для реализации проекта;

развитие ресурсов предприятия с целью участия в реконструкции и расширении инфраструктуры Украины, в частности, на автомобильные дороги, железные дороги, энергетику, водоснабжение, общественное и жилищное строительство;

подготовку технико-экономического обоснования, исследования и инвестиционные проекты;

финансирование деятельности медицинских компаний, включая производство таких продуктов, как протезы и перевязочные материалы, предназначенные для Украины;

импорт услуг и продукции от контрагентов из Украины;

предоставление товаров и услуг компаниям, участвующим в восстановлении экономики Украины, непосредственно сопровождая их деятельность.

Также на средства льготного кредитования можно финансировать приобретение недвижимости в Польше, если это тесно связано с целью инвестиции в строительство складов, фабрик, цехов или заводов. Кроме того, для некоторых отраслей и инвестиций предоставляются дополнительные преференции.

Распорядителем средств государственной программы льготного кредитования является Bank Gospodarstwa Krajowego. Он реализует ее вместе с тремя финансовыми партнерами: Bank Ochrony Środowiska, TISE, Konsorcjum Lubelskiej Fundacji Rozwoju и Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Напомним, банки профинансировали возобновление энергетической инфраструктуры на почти 17 млрд грн за 10 месяцев .