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Банки профинансировали восстановление энергетической инфраструктуры почти на 17 млрд грн за 10 месяцев
С 1 июня 2024 по 31 марта 2025 года банки получили 4086 заявок на кредитование восстановления энергетической инфраструктуры на сумму 83,9 млрд грн и начали финансирование на 16,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По данным опроса 20 банков, на начало апреля объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц, с учетом погашения, составляет 10,1 млрд грн.
О финансировании бизнеса
В частности, по данным опроса, за март:
- получено 207 заявок от бизнеса на сумму 2,27 млрд грн;
- одобрено 95 заявок на сумму 2,28 млрд грн;
- предоставлено 118 кредитов общим объемом 2,6 млрд грн.
Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 639 мВт.
Наибольшие объемы средств выделены на:
- приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (260 мВт);
- строительство СЭС (190 мВт);
- покупку дизельных и бензиновых генераторов (128 мВт).
Проекты финансируются в 21 области страны.
Кредиты на энергетические нужды бизнеса часто нуждаются в проектировании, закупке оборудования и поэтапном финансировании, поэтому фактические объемы предоставленных кредитов меньше заявленных. Сумма заявок завышена из-за подачи их в несколько банков и последующего выбора одного или отказа в пользу альтернативных источников финансирования.
Кредиты для населения
Банки кредитуют и популяция. В течение марта гражданам предоставлено 533 кредита на энергетические нужды на сумму 99 млн грн, а в целом с июня – 6 799 кредитов на сумму 936 млн грн.
Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на эти цели с учетом погашения составляет 789 млн грн.
Справочно
При содействии Национального банка 20 банков с долей более 85% чистых активов сектора подписали в июне 2024 г. меморандум о готовности финансировать восстановление энергетики.
Предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса и домохозяйств. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретение промышленных аккумуляторов, накопителей и т.д.
Базовая ставка кредитования в соответствии с указанным меморандумом – от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а далее – не более UIRD12M +3%).
Напомним, Ощадбанк предложил предприятиям ММСБ доступные кредиты на приобретение альтернативных источников энергии за государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%" или по индивидуальным условиям со ставкой от 13,5%.
Кроме Ощадбанка, подобное кредитование предлагает и ПриватБанк. Он также открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.