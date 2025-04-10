Банки профинансировали восстановление энергетической инфраструктуры почти на 17 млрд грн за 10 месяцев

С 1 июня 2024 по 31 марта 2025 года банки получили 4086 заявок на кредитование восстановления энергетической инфраструктуры на сумму 83,9 млрд грн и начали финансирование на 16,7 млрд грн.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным опроса 20 банков, на начало апреля объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц, с учетом погашения, составляет 10,1 млрд грн.

О финансировании бизнеса

В частности, по данным опроса, за март:

получено 207 заявок от бизнеса на сумму 2,27 млрд грн;

одобрено 95 заявок на сумму 2,28 млрд грн;

предоставлено 118 кредитов общим объемом 2,6 млрд грн.

Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 639 мВт.

Наибольшие объемы средств выделены на:

приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (260 мВт);

строительство СЭС (190 мВт);

покупку дизельных и бензиновых генераторов (128 мВт).

Проекты финансируются в 21 области страны.

Кредиты на энергетические нужды бизнеса часто нуждаются в проектировании, закупке оборудования и поэтапном финансировании, поэтому фактические объемы предоставленных кредитов меньше заявленных. Сумма заявок завышена из-за подачи их в несколько банков и последующего выбора одного или отказа в пользу альтернативных источников финансирования.

Кредиты для населения

Банки кредитуют и популяция. В течение марта гражданам предоставлено 533 кредита на энергетические нужды на сумму 99 млн грн, а в целом с июня – 6 799 кредитов на сумму 936 млн грн.

Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на эти цели с учетом погашения составляет 789 млн грн.

Справочно

При содействии Национального банка 20 банков с долей более 85% чистых активов сектора подписали в июне 2024 г. меморандум о готовности финансировать восстановление энергетики.

Предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса и домохозяйств. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретение промышленных аккумуляторов, накопителей и т.д.

Базовая ставка кредитования в соответствии с указанным меморандумом – от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а далее – не более UIRD12M +3%).

Напомним, Ощадбанк предложил предприятиям ММСБ доступные кредиты на приобретение альтернативных источников энергии за государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%" или по индивидуальным условиям со ставкой от 13,5%.

Кроме Ощадбанка, подобное кредитование предлагает и ПриватБанк. Он также открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.