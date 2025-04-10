Банки профінансували відновлення енергетичної інфраструктури на майже 17 млрд грн за 10 місяців

З 1 червня 2024 по 31 березня 2025 року банки отримали 4 086 заявок на кредитування відновлення енергетичної інфраструктури на суму 83,9 млрд грн та почали фінансування на 16,7 млрд грн.

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Про це інформує пресслужба регулятора.

За даними опитування 20 банків, станом на початок квітня обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб, з урахуванням погашення, складає 10,1 млрд грн.

Про фінансування бізнесу

Зокрема, за даними опитування, за березень:

отримано 207 заявок від бізнесу на суму 2,27 млрд грн;

схвалено 95 заявок на суму 2,28 млрд грн;

надано 118 кредитів загальним обсягом 2,6 млрд грн.

Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 639 мВт.

Найбільші обсяги коштів виділено на:

придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (260 мВт);

побудову СЕС (190 мВт);

купівлю дизельних та бензинових генераторів (128 мВт).

Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Кредити на енергетичні потреби бізнесу часто потребують проєктування, закупівлі обладнання та поетапного фінансування, тому фактичні обсяги наданих кредитів менші за заявлені. Сума заявок завищена через подачу їх в кілька банків і подальший вибір одного або відмову на користь альтернативних джерел фінансування.

Кредити для населення

Банки кредитують і населення. Упродовж березня громадянам надано 533 кредити на енергетичні потреби на суму 99 млн грн, а загалом із червня – 6 799 кредитів на суму 936 млн грн.

Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 789 млн грн.

Довідково

За сприяння Національного банку 20 банків з часткою понад 85% чистих активів сектору підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Пропозиції банків ураховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу і домогосподарств. Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

Базова ставка кредитування відповідно до зазначеного меморандуму – від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі – не більше UIRD12M +3%).

Нагадаємо, Ощадбанк запропонував підприємствам ММСБ доступні кредити на придбання альтернативних джерел енергії за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" або за індивідуальними умовами зі ставкою від 13,5%.

Окрім Ощадбанку, подібне кредитування пропонує і ПриватБанк. Він також відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.